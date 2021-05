Anime Semblable à Tokyo Revengers !!

Eh bien, nous avons tous entendu parler de cette série qui a repris l’industrie de l’anime en seulement un mois. Pas étonnant que cet anime fasse beaucoup de bruit ces jours-ci. Compte tenu de son scénario et de ses situations intenses, il est sûr de gravir les échelons du meilleur anime d’été. L’histoire tourne autour d’un garçon nommé Takemichi Hanagaki, qui s’est mis à changer le destin en voyageant dans le passé. Passant par les pires conditions de sa vie, Takemichi apprend que son ex-petite amie, Hinata Tachibana, a été massacrée par le Tokyo Manji Gang. Défié par le destin lui-même, Takemichi décide de voyager dans le temps il y a 12 ans pour éviter à Hinata de se faire dévorer. Dans ce blog, nous vous proposerons des anime similaires à Tokyo Revengers d’une manière ou d’une autre. Sans plus tarder, jetons un coup d’œil à certains d’entre eux.

L’attaque des Titans

L’un des meilleurs anime de l’automne 2020 en conflit avec le meilleur anime à venir de l’été 2020, rien ne peut être mieux que cela. En gardant tout cela de côté, je trouve Eren Yeager, le protagoniste et l’antagoniste, semblable à Takemichi. Ils ont tous deux perdu quelqu’un de très proche d’eux. Bien qu’Eren s’embrase avec la série de meurtres, Takemichi a d’autres plans. Il veut juste sauver son ex-petite amie de la mort. De plus, si vous aimez regarder une série shonen avec beaucoup d’action, Attack on Titan est un must pour vous.

Code Geass

Un autre spectacle intéressant tourne autour d’un gars mystérieux qui veut juste transformer tout le système de Tokyo en dirigeant l’Ordre des chevaliers noirs. Lelouch, le protagoniste ainsi que l’antagoniste est le onzième prince de Britannia. En regardant le cadavre de sa mère après avoir été assassiné, Lelouch choisit la voie de la vengeance. Peut-il venger sa mère et sa sœur? Ou va-t-il échouer avec ses ambitions? Après avoir regardé cette formidable émission, vous vous rendrez vite compte pourquoi cet anime est similaire à Tokyo Revengers.

Anohana: la fleur que nous avons vue ce jour-là

L’un des slogans les plus populaires de l’histoire de l’anime: «Menma, nous t’avons trouvé» appartient à ce spectacle. Lorsque le fantôme de l’un de leurs amis décédés apparaît et insiste pour qu’ils exaucent son dernier souhait, cinq amis d’enfance se retrouvent. En effet, c’est l’une des émissions qui peut vous faire pleurer en quelques épisodes. Menma, le fantôme fougueux, veut que son dernier souhait soit exaucé. Lorsque ses amis d’enfance, séparés les uns des autres, réalisent son rêve, ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions.

Dragon Ball Super

Nous avons tous plusieurs souvenirs d’enfance de ce spectacle. Peu importe à quel point une personne débat du pouvoir de Goku et Vegeta, Beerus est toujours en avance sur eux. L’intrigue de la série commence avec le résultat de la saga Majin Buu avant de raconter et de modifier les histoires de Dragon Ball Z: Battle of Gods et Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’ en tant que nouveaux scénarios. L’équipe Dragon recherche les Super Dragon Balls dans le prochain épisode de Super, qui se déroule dans l’Univers 6.

Un autre anime qui correspond au genre de Tokyo Revengers. Pour être honnête, même j’étais sceptique avant de regarder cet anime concernant la qualité du contenu. Au fil du temps, je me rends compte que cette série contient des moments fantastiques surnaturels et sombres classiques. L’histoire est à peu près distribuée dans différents arcs que vous apprécierez sûrement le plus. La première série fait suite à une rivalité familiale entre la famille Joestar et différentes forces de la nature, dont la plus influente est Dio Brando et ses acolytes. Cela étant dit, je n’ai pas envie de gâcher la série en donnant plus de spoilers. Vous pouvez regarder cette émission sur tous les sites Web d’anime ou plates-formes OTT, selon ce que vous trouvez parfait.

