La saison 5 d’Elite est-elle la dernière saison ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent

Nous savons déjà que Élite la saison 5 a été filmée et est en route, mais pourrait-elle être la dernière saison de la série à succès Netflix ?

Dès ses débuts sur Netflix en 2018, Élite a séduit les fans du monde entier avec sa description de la vie scandaleuse de l’élite madrilène. Des plans à trois au meurtre en passant par la corruption et le travail du sexe chez les mineurs, rien n’est interdit dans le drame espagnol. Au cours des quatre dernières saisons, nous avons également été présentés (et dit au revoir) à plusieurs jeunes personnages et stars emblématiques.

Avec la plupart des acteurs originaux quittant la série, cela pourrait Élite se termine avec la saison 5 ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Est Élite se termine après la saison 5?

Image : Netflix

Dans l’état actuel des choses, Netflix n’a pas encore confirmé si oui ou non Élite la saison 5 sera la dernière saison du drame pour adolescents. Cependant, les fans pensent que cela pourrait être le cas. Élite les saisons 4 et 5 se déroulent toutes les deux au cours de la dernière année scolaire des personnages, la saison 4 se terminant après le réveillon du Nouvel An. Si la saison 5 se termine avec tous les acteurs principaux quittant Las Encinas, la série pourrait-elle continuer?

Élite la saison 3 s’est terminée avec plusieurs personnages quittant l’école et se rendant à l’université. Depuis lors, Lu (Danna Poala), Carla (Ester Expósito), Polo (Álvaro Rico) et Valerio (Jorge López) ne sont pas apparus dans la série, et Nadia (Mina El Hammani) n’est revenue qu’en tant qu’invitée.

Élite la saison 4 se termine avec Ander (Aron Piper) et Guzmán (Miguel Bernardeau) qui arrêtent tôt l’école pour partir en voyage et il y a de fortes chances qu’ils ne reviennent pas. Pendant ce temps, Samuel (Itzan Escamilla) et Omar (Omar Ayuso) sont les seuls personnages originaux encore présents dans la série.

Si Samuel et Omar et le reste des personnages restants (y compris les nouveaux ajouts Ari, Patrick et Mencía) quittent tous l’école à la fin de la saison 4, nous doutons que la série suive leur vie en dehors de Las Encinas. En d’autres termes, il est possible que Élite pourrait se terminer après la saison 5.

Fini de regarder #Élite4 et je ne peux pas croire que Guzman et Ander soient partis 😭 Après cela, cela signifie probablement que la saison 5 est la dernière pour Sam, Omar, Rebe et Caye ou potentiellement même la dernière saison de toute la série #Élite 😭 pic.twitter.com/y5YCcPeliP – Andrew Jones (@AndyAJ2903) 18 juin 2021

Cependant, deux nouveaux membres de la distribution se joignent Élite dans la saison 5, l’actrice argentine Valentina Zenere et l’acteur brésilien André Lamoglia, et il est actuellement difficile de savoir s’ils joueront les étudiants la même année que le reste des personnages ou non. Si Élite se poursuit pour la saison 6, il pourrait se concentrer sur une toute nouvelle génération d’étudiants avec Valentina et André en tête.

Dans le passé, des drames pour adolescents comme Peaux ont trouvé des moyens de continuer même lorsque leurs acteurs d’origine sont partis, donc tout pourrait arriver à l’avenir de Élite.

Qu’est-ce que tu penses? Volonté Élite finir avec la saison 5 ?

