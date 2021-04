Les raisons pour lesquelles Eiza González est destinée à être la prochaine Salma Hayek

Eiza Gonzalez c’est l’une des grandes artistes du moment et traverse actuellement les meilleures années de sa carrière en se positionnant comme l’actrice latine la plus importante d’Hollywood. De ses débuts à la télévision au grand écran, il est entré dans des domaines que vous ne connaissez peut-être pas, où il s’est également démarqué de manière remarquable et lui a ouvert la voie pour être considérée aujourd’hui par beaucoup comme la prochaine Salma Hayek.

Née à Mexico, elle est la fille de l’ex-mannequin Glenda Reyna et Carlos González, décédée à l’âge de 12 ans et qui a déclaré à plusieurs reprises que cet événement malheureux avait marqué sa vie et sa carrière. Elle a étudié à Edron et à l’American School Foundation, et à 14 ans, elle était au Televisa Art Education Center, où elle a été choisie pour jouer dans la telenovela Lola, il était une fois.

Sa carrière de chanteuse solo a débuté en 2007. avec la bande originale du programme Lola, il était une fois. L’album s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires et a réussi à se positionner dans le Top 100 au Mexique et troisième au sein des Albums Latin Pop du Billboard, aux États-Unis.. Il a deux albums studio: Contre-courant (2009) Oui Te souviendras-tu de moi (2012), en plus de simples comme « Je suis mon destin », « Tu te rappelleras de moi » et « Invisible ».

À la télévision, elle a continué à se démarquer dans de grands rôles tels que le double rôle de Clara Molina et Roxy Pop dans Rêve de moi, qu’il a filmé pendant un an à Buenos Aires, en Argentine, et a été créée en juillet 2010. En 2012, il a obtenu le rôle principal dans Les vrais amours comme Nicole Brizz, étant son premier rôle en dehors de la jeunesse. Il a finalement frappé le grand écran en 2013 avec Presque trente Oui la même année, il a déménagé à Los Angeles, Californie.

À son arrivée aux États-Unis, elle a été confirmée pour la série De Durks à Dawn: la série Quoi Santanico Pandemonium, rôle joué par Salma Hayek dans le film de 1996, et à partir de ce moment les comparaisons entre eux ont commencé. Après un autre grand pas à la télévision, le réalisateur Edgar Wright l’a convoquée pour son nouveau projet: Baby Driver, qui a été un succès critique et au box-office, ce qui lui a valu le plus de reconnaissance.

L’actrice a 31 ans et récemment Elle vit son meilleur moment à Hollywood, tant de gens pensent qu’elle a encore plus à donner et devenir une future Salma Hayek. Après Chauffeur bébé faisait partie de: Bienvenue chez Marwen, Paradise Hills, Alita: l’ange de la bataille, Elle a disparu, Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw, Injecté de sang, Couper Throay City, T’inquiète pas, je prends soin de toi de Netflix, L’amour se diffuse Oui Godzilla contre Kong.