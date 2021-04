Hugh Jackman et sa femme étourdissent en 1996 des photos de mariage partagées pour leur 25e anniversaire

Hugh Jackman et son épouse, Deborra-Lee Furness, célèbrent une étape importante dimanche. Après 25 ans de mariage, le couple a fêté son anniversaire de mariage en argent.

Pour marquer l’occasion, Jackman, 52 ans, a jailli sur Furness, 65 ans, dans des messages sur Twitter et Instagram, avec une série de photos de retour du jour de leur mariage.

«Être marié avec toi Deb est aussi naturel que respirer», a-t-il écrit dans la légende sur Instagram. «Depuis presque le moment où nous nous sommes rencontrés … je savais que notre destin était d’être ensemble. Au cours de nos 25 ans – notre amour n’a fait que grandir. Le plaisir, l’excitation et l’aventure plus exaltants; l’apprentissage encore plus grand.

«Je suis éternellement reconnaissant de partager notre amour, notre vie – et notre famille ensemble. Nous ne faisons que commencer. Deb, je t’aime de tout mon cœur!

Pour la Saint-Valentin, l’acteur a partagé une autre photo de son mariage en 1996 sur Instagram, où lui et Furness étaient retenus sur les épaules de leurs invités.

«Deb. Vous êtes et serez toujours le grand amour de ma vie. Je t’aime sur la lune et retour », a-t-il écrit.

Jackman et Furness se sont rencontrés sur le plateau de la série télévisée australienne «Corelli» en 1995, et il a proposé quatre mois plus tard. Les deux se sont mariés en 1996. Le couple a deux enfants adoptés ensemble, Oscar Maximilian, 20 ans, et Ava Eliot, 15 ans.

L’acteur a révélé à Willie Geist de 45secondes.fr lors d’une interview en novembre 2018 qu’il savait immédiatement que Furness serait sa femme.

«Je savais deux semaines après avoir rencontré Deb que nous allions être ensemble pour le reste de nos vies», a-t-il expliqué.

« En fin de compte, que voulez-vous de votre partenaire de vie? » « Vous voulez être pleinement vu et vous voulez être en mesure de les voir pleinement pour exactement qui (ils) sont vraiment. Et Deb et moi l’avons eu depuis le début. »

Quelques mois avant cette confession, la star de «Wolverine» a partagé son secret de longévité dans son mariage avec AUJOURD’HUI, expliquant: «Il faut trouver la bonne personne. C’est puissant, mais simple. »

«Quand vous sortez ensemble, vous mettez littéralement la meilleure version de vous-même», a-t-il ajouté. mes meilleures lignes, j’ai mes plus beaux vêtements. Comment passez-vous de cette personne à être vraiment vous-même? La version pantalon de survêtement de vous-même. «

En plus de rester fidèle à vous-même et de trouver la bonne personne, Jackman a également expliqué que lui et sa femme avaient établi des règles de base pour maintenir leur relation solide.

«Deb était dans l’entreprise avant moi et a établi des règles», a-t-il expliqué. «Nous n’allons pas passer plus de deux semaines d’intervalle, et nous n’allons pas travailler en même temps si nous n’avons pas à le faire financièrement. Donc, l’un de nous est toujours là pour soutenir l’autre. Et nous avons maintenu cela pendant – eh bien, le mois prochain est de 22 ans. «

