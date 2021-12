IceShop : trouvez la machine à glaçons adaptée pour votre activité

in

Particulièrement utilisée par les bars et les boîtes de nuit, la machine à glaçons fait partie des équipements essentiels pour répondre aux commandes de tous les clients. En effet, cette machine permet aux professionnels de ce secteur d’avoir toujours à leur disposition des glaçons pour réaliser la préparation des différentes boissons. En fonction de vos besoins en débit de glaçons, de la place dont vous disposez ainsi que selon votre budget, vous pourrez trouver le modèle de machine à glaçons qui vous convient le mieux. Afin de trouver une machine à glaçons performante et de qualité, vous pouvez faire confiance à IceShop, une entreprise spécialisée dans l’équipement pour les professionnels de la restauration.

Comment choisir votre machine à glaçons ?

Selon les établissements, les critères de recherche concernant une machine à glaçons sont variables. En effet, que vous soyez le gérant d’une boîte de nuit ou d’un bar, vos besoins en termes de débit de glaçons pourront varier. Pour choisir le modèle qui répond le mieux à vos besoins, vous devez donc prendre en considération un certain nombre de critères pour bien choisir votre machine à glaçons :

Débit de glaçons

Capacité de stockage

Espace nécessaire pour l’installation

Forme des glaçons : plein, boule, demi-lune, creux, glace pilée…

Tous ces éléments vont jouer un rôle dans votre choix de machine à glaçons et doivent donc être déterminés en amont.

Pourquoi avoir une machine à glaçons ?

Pour certains professionnels, la machine à glaçons fait partie des équipements indispensables pour pouvoir répondre aux commandes de tous leurs clients. En effet, lorsque vous travaillez dans le monde de la restauration ou bien dans les boîtes de nuit, il convient d’avoir à disposition une quantité importante de glaçons pour assurer toutes les commandes. Pour que cette machine réponde parfaitement à vos besoins, il est important de choisir avec précision le modèle le plus adapté. Afin d’être sûr de la qualité de votre machine à glaçons, vous pouvez faire confiance à différentes marques reconnues sur le marché : Polar, Emga, Diamond, Bartscher… Pour que vos équipes puissent travailler dans les meilleures conditions qui soient, il est donc essentiel de vous équiper avec la bonne machine à glaçons.

Quel est le fonctionnement d’une machine à glaçons ?

Pour fonctionner, une machine à glaçons doit être branchée sur secteur et être alimentée en eau constamment. Selon les modèles, le système de refroidissement peut soit être par air ou par eau. En fonction de la gamme de machine que vous choisissez, vous aurez la possibilité d’adapter le débit en glaçons ainsi que leur forme. Pour choisir le modèle qui vous convient le mieux, pensez à prévoir un espace suffisamment grand pour l’installer. Sachez notamment que les modèles avec un refroidissement par air sont ceux qui nécessitent une place plus importante.

IceShop : le spécialiste des machines à glaçons professionnelles

Basée en Belgique, l’entreprise IceShop propose aux professionnels du secteur de la restauration toute une gamme d’équipements essentiels pour leur activité au quotidien. Parmi ces différents équipements, on retrouve notamment les machines à glaçons. Ces produits permettent aux bars et aux boîtes de nuit de préparer rapidement toutes les commandes des clients. Soucieux de répondre au mieux aux attentes de ces professionnels, les experts de IceShop ont sélectionné différents modèles des meilleures marques du marché. En choisissant votre machine à glaçons sur IceShop, vous êtes assuré d’avoir une installation de qualité et performante pour assurer tous vos services.

Pour satisfaire au maximum les attentes des professionnels, IceShop s’engage à vous livrer dans les meilleurs délais, que vous soyez en France ou en Belgique. En plus d’une livraison rapide, vous pourrez profiter des conseils avisés des experts de cette entreprise. Afin de garantir une activité dans les meilleures conditions qui soient, IceShop assure également une garantie sur touts ses produits, ce qui vous évite les mauvaises surprises en cas de panne. Si vous êtes à la recherche d’une machine à glaçons, n’hésitez donc pas à consulter le site internet de IceShop et trouvez le modèle qui correspond à vos critères de recherche. Pour vous aider dans votre choix de machine, vous pouvez contacter les équipes de cette entreprise qui pourront vous conseiller au mieux.