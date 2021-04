Un joueur de Fortnite découvre la source de bruits étranges

Un joueur de Fortnite Vous avez découvert la source des bruits étranges de la carte en jeu qui ont été ajoutés en conjonction avec la saison 6. Si vous avez entendu des bruits étranges en jouant au jeu gratuit depuis le lancement de la saison 6, vous n’êtes pas seul.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Étonnante! Sony recrute pour le développement mobile de PlayStation

Cela dit, à partir de cette semaine, la source de ces bruits n’était pas claire, mais il s’avère qu’ils sortent de la tour principale au milieu de la carte dans le jeu de Jeux épiques.

S’adressant à Twitter, Fortnite Leaker et créateur de contenu HypeX a révélé que les «sons étranges» qui peuvent être entendus sur la carte à n’importe quel endroit proviennent en fait de la tour, bien que l’on ne sache pas pourquoi cela se produit.

Quoi qu’il en soit, Hypex a compilé tous les différents sons en une seule vidéo, révélant des bruits de dinosaures et ce qui semble être Fondation hurlant, peut-être de douleur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Army of the Dead: Zack Snyder révèle la date de la bande-annonce

Bien que vous ayez découvert la source de ces bruits, on ne sait pas pourquoi la tour émet tous ces sons et ce qu’ils signifient exactement pour le jeu et la saison 6. Cela dit, c’est évidemment par conception, nous devrions donc obtenir plus de réponses car la saison avance.