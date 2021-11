Pourquoi Brad Pitt a refusé d’être dans ce film emblématique

L’année était 1994 et Brad Pitt Il ne s’est toujours pas démarqué comme la figure populaire qu’il est aujourd’hui. Ainsi, le choix des projets dans lesquels j’allais travailler était très important pour le développement d’une carrière professionnelle qui promettait beaucoup, mais qui était encore en train de naître. De cette façon, Brad a soigneusement réfléchi à sa prochaine étape devant les caméras. Il avait déjà surpris avec son rôle dans Thelma & Louise. Il était temps de décoller !

La vérité est qu’il y a un fait surprenant. Le directeur Franck Darabont offert à Brad Pitt un rôle dans le film La rédemption de Shawshank, l’un des films considérés comme les meilleurs de l’industrie cinématographique. Le rôle était celui de Tommy Williams, un jeune homme qui arrive en prison et, malgré quelques scènes, est essentiel dans l’intrigue de l’histoire populaire.

Le choix de Brad Pitt

Brad Pitt a rejeté l’offre et a plutôt choisi de participer à un autre projet : Entretien avec le vampire. Dans ce cas, nous parlons d’un film sombre qui avait parmi ses protagonistes tous les hommes principaux de l’époque. Tom Cruise, Ethan Hawke, Antonio Banderas et Pitt lui-même a rendu fou le public féminin dans ce film culte qui raconte l’histoire de vampires Louis et Lestat.

L’acteur a fait référence à ce choix très personnel et a déclaré : « Ça aurait été super d’être là, mais je ne le regrette pas. Je crois simplement à la façon dont les choses fonctionnent et c’était le rôle de quelqu’un d’autre. Même le sentiment de « Oh, ça aurait été bien » redirige vers un choix plus tard. Tout fonctionne ensemble « . On peut penser que l’interprète croit en « le destin » si nous analysons les mots qu’il a choisis pour parler de la question.

La rédemption de Shawshank Il est considéré comme l’un des meilleurs films de l’histoire, mais Entretien avec le vampire c’est le cinéma culte. Un choix qui a marqué l’acteur et ne signifiait, en aucun cas, un problème dans sa carrière fulgurante, qui a rapidement suivi avec des succès de l’envergure de Légendes de la passion, péchés capitaux et Douze singes. Garçon, nous ne parlons pas de grands films. Bravo Brad !

