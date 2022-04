Les protagonistes de La Reina del Flow ne se suivent pas sur Instagram : est-ce que tout va mal ?

célébrités

La reine du flux C’est l’une des séries colombiennes les plus réussies sur Netflix, tout comme ses protagonistes. Mais est-ce que tout va mal entre eux ? Sachez qui sont les acteurs qui ne sont pas suivis sur Instagram.

© Caracol TélévisionLa reine du flux

Avec son arrivée sur Netflix,La reine du flux a pu franchir les frontières. D’origine colombienne, cette bande qui suit le triangle amoureux entre Juan Camilo Mesa, Yeimy Montoya et Carlos Cruz, a enchanté des milliers de fans à travers le monde. Et, même si ses deux saisons ont dépassé les 20 épisodes chacune, les adeptes de cette histoire la choisissent encore.

En fait, l’année dernière, quand la deuxième partie de La reine du flux arrivé sur Netflix Il est devenu l’un des plus regardés au monde en seulement une semaine. C’est-à-dire que les chiffres de cette série indiquent qu’elle pourrait facilement avoir une troisième saison, ce pour quoi les fans se battent. Cependant, la vérité est que tout indique que de nouveaux épisodes ne se produiront pas.

Ceci bien sûr, en tenant compte du fait que les acteurs travaillent déjà sur d’autres projets et, soit dit en passant, il semble que certains des protagonistes n’aient plus rien qui les unit. Spécialement Carolina Ramírez et Carlos Torres, les interprètes de Yeimy Montoya et Charly Flow, respectivement. C’est que, récemment, on savait que les artistes se sont éloignés, au moins virtuellement, puisque ils ne sont pas suivis sur instagram.

En fait, celle qui ne suit pas celle qui a été sa collègue pendant si longtemps est Carolina Ramírez. L’actrice qui s’est catapultée à la renommée internationale avec son rôle de Yeimy n’a pas rendu la suite à Carlos Torres, qui fait partie de ses followers. Bien que, pour dire la vérité, cela ne pouvait être qu’une distraction de sa part et ne pas l’avoir remarqué. Eh bien, à plus d’une occasion, les deux ont clairement indiqué que tout allait plus que bien entre eux.

Il y a eu plusieurs années où Charles Torres Oui Caroline Ramírez travaillé ensemble sur La reine du flux passer de nombreuses heures à filmer ensemble. À tel point que, pendant tout ce temps, ils ont récolté une grande amitié. De plus, c’est pourquoi ils ont pu démontrer une grande chimie devant les caméras tout en donnant vie à leurs personnages. En fait, ils ont atteint un tel point que les fans en sont venus à croire que leur relation allait plus loin.

En tout cas, Torres lui-même a précisé qu’entre lui et Carolina il n’y a rien de plus qu’une amitié et que tout va bien. « J’aime la chimie que vous voyez entre Caro et moi, j’aime travailler avec Caro, mais cela ne veut pas dire que nous avons quelque chose dans la vraie vie», avait-il déclaré à l’époque. C’est-à-dire que malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de follow back, les acteurs sont de grands amis et, pour la paix des fans, tout va plus que bien entre eux..

