Jim Carrey a refusé de parler de l’un de ses rôles de film les plus étranges et les plus obscurs

Jim Carrey sait comment se lancer dans une performance. Même son tour délicieusement comique Sonic l’hérisson a incité Adam Sandler à appeler Carrey directement du théâtre. Mais malgré les nombreux succès grand public de Carrey, il n’est toujours pas au-dessus d’essayer quelque chose de très différent. En fait, la plupart de ses fans n’ont probablement jamais entendu parler de son rôle de film le plus inattendu.

Jim Carrey joue souvent dans son personnage comique emblématique

Carrey a percé au début des années 1990 à la télévision En couleur vivante. Alors, au moment où il est passé au cinéma à plein temps avec Ace Ventura: Détective d’animaux, l’acteur a déjà établi son personnage à l’écran. Tout au long des années 1990, Carrey a continué à puiser dans l’énergie maniaque qu’il apportait à des personnages comme Fire Marshall Bill et Ace Ventura. Et il a décroché une série de coups.

Même si Carrey s’est développé dans le drame, il n’a jamais abandonné la comédie. Son travail dans Sonic l’hérisson en témoigne. Mais tout au long des années 2000 et 2010, il a également fait la une des titres tels que Bruce tout-puissant, Oui mec, et Dumb and Dumber To. Pourtant, il est impressionnant de voir à quel point Carrey a réussi à équilibrer ces tarifs traditionnels avec des projets plus difficiles.

L’acteur se penche souvent sur du matériel dramatique ou même sombre

Les versions consécutives de Le spectacle de Truman et Homme sur la Lune en 1998 et 1999, Carrey a confirmé qu’elle faisait bien plus que des blagues. Et au milieu de films comme Moi, moi et Irene et Lemony Snicket, une série d’événements malheureux, il a veillé à le mélanger. En conséquence, les fans ont vu une toute autre facette de lui dans des films tels que Soleil éternel de l’esprit impeccable.

Le côté plus dramatique de Carrey n’a pas toujours été aussi bien reçu. Prendre Le nombre 23, par exemple, qui a à peine cassé même au box-office. Peut-être enhardi par ses premiers succès, Carrey n’a jamais renoncé à essayer quelque chose de nouveau. Si quoi que ce soit, ses choix sont devenus plus audacieux, comme dans sa série Showtime Blague et thriller dystopique de 2017 Le mauvais lot.

Mais « The Bad Batch » se distingue toujours comme une anomalie bizarre dans sa carrière

Le mauvais lot est écrit et réalisé par Ana Lily Amirpour (Une fille rentre seule à la maison la nuit). Le film suit une jeune femme (Suki Waterhouse) qui navigue dans un désert rempli de cannibales et une distribution d’ensemble qui comprend Keanu Reeves et Jason Momoa. L’intérêt de Carrey pour le travail d’Amirpour les a amenés à se rencontrer. Carrey a été jeté comme un ermite sans nom.

Bien qu’il n’y ait aucune raison claire pour laquelle le rôle de Carrey a été gardé secret, Indiewire soupçonnait qu’il s’agissait de la taille de la partie. Après tout, Carrey est méconnaissable dans la production de 6 millions de dollars et n’a même pas de lignes. Plus que probablement, les représentants de Carrey ou l’équipe derrière Le mauvais lot à juste titre, le film est si différent des autres films de Carrey qu’il est logique de minimiser son rôle.

Pour les fans de Carrey intéressés à voir sa performance en tant que The Hermit, Le mauvais lot est actuellement en streaming sur Netflix.