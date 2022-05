Le film idéal pour réfléchir sur l’existence et notre héritage

recommandations

Nous vous disons tout sur la production mettant en vedette Rooney Mara et Casey Affleck afin que vous puissiez la chercher et la voir ce week-end.

©IMDBRooney Mara et Casey Affleck sont les protagonistes.

le cinéma de A24 il échoue rarement lorsqu’il s’agit de sorties ou d’opportunités pour des productions à petit budget. En ce sens, s’il s’agit de regarder un film sans trop d’informations préalables, vous pouvez toujours miser sur les titres qui font partie du catalogue de cette étude. Pour citer quelques cas, on peut parler de Dame Oiseau depuis Greta Gerwig ou de milieu de l’été depuis Ari Asterainsi que des titres de alex guirlande de la taille de Ancienne machine.

A cette occasion, nous vous parlerons d’une production réalisée par David Bassey qui a été créée en 2017 et a présenté le rôle principal de Casey Affleck et Rooney Mara. C’est un film idéal pour penser et réfléchir sur des questions aussi profondes que l’existence et l’héritage que nous laissons derrière nous, la vie et le passage du temps, et les liens que nous générons au cours de nos journées sur ce plan.

Il y a 5 ans, David Bassey première une histoire de fantômeun film qui commence avec un couple qui compose les personnages (anonymes) de Affleck et Mara, dont la routine est bientôt bouleversée par un tragique accident qui met fin à ses jours. Dès lors, ce personnage va muter en fantôme à la présence innocente et enfantine représentée à travers la figure des spectres faite de draps avec deux trous au niveau des yeux.

Tourné dans un cadrage 4:3 rappelant les vieux téléfilms, une histoire de fantôme atteint une intimité avec le spectateur à travers des séquences dans lesquelles il n’y a presque pas de dialogues et ce que nous voyons est le passage du temps à travers les yeux du fantôme. Seul un monologue au milieu du film (qui parle justement de la vie, de l’existence et de ce qu’on laisse derrière soi) accélérera un peu le rythme de la narration, conçue pour s’asseoir et apprécier la composition de chaque plan et se laisser aller absorbé par l’histoire. , tout en pensant à tout ce que quelque chose d’aussi innocent qu’un fantôme fait d’un drap nous transmet.

+Pourquoi Une histoire de fantômes montre un fantôme avec un drap

Aussi étrange que cela puisse paraître, l’idée de représenter le fantôme comme il le fait a été justifiée par le directeur de la photographie, Andrew Droz Palermequi dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé expliqué pourquoi il croyait David Bassey J’avais opté pour cette idée. Le réalisateur a souligné que, étant quelque chose d’aussi simple qu’une feuille, il est beaucoup plus facile pour le spectateur de « imprimez vos émotions » au fantôme, tout en faisant en sorte qu’un geste minimum tel qu’un regard ou une inclinaison de la tête transmette autant de sensations qu’il y a de spectateurs possibles.

