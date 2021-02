La fusée Northrop Grumman Antares lance le cargo Cygnus vers la station spatiale pour la NASA

WALLOPS ISLAND, Virginie – Un cargo Cygnus construit par Northrop Grumman a décollé de Virginie samedi 20 février, transportant des fournitures vitales pour les astronautes de la Station spatiale internationale.

Perché au sommet d’une fusée Antares à deux étages, le Vaisseau spatial Cygnus NG-15 décollé du Pad 0A au port spatial régional Mid-Atlantic de la NASA Installation de vol de Wallops ici à 12 h 36 HAE (17 h 36 GMT).

L’engin transporte plus de 8 200 livres. (3 719 kilogrammes) de cargaison comprenant du matériel scientifique, des aliments frais et des fournitures pour les sept astronautes à bord de la station spatiale. Il est également rempli de nouveau matériel et d’équipement de sortie dans l’espace.

La fusée Antares de 139 pieds de haut (42,5 mètres) a décollé juste à temps, au début d’une fenêtre prévue de 5 minutes. C’est le cargo Cygnus NG-15 est nommé d’après Katherine Johnson , le mathématicien pionnier de la NASA qui a contribué à faire Vol orbital historique de John Glenn – le premier par un astronaute américain – possible. Aujourd’hui, 59 ans plus tard, le SS Katherine Johnson embarque pour son propre vol dans l’espace à l’occasion du 59e anniversaire du vol Glenn’s Friendship 7 Mercury.

Image 1 sur 4 Une fusée Northrop Grumman Antares transportant le cargo Cygnus NG-15 non équipé est lancée à partir de la plate-forme 0A de l’installation de vol Wallops de la NASA sur Wallops Island, en Virginie, le 20 février 2021. (Crédit d’image: NASA TV) Image 2 sur 4 Le cargo Cygnus NG-15 transporte 8200 livres. (3 719 kilogrammes) de fournitures à la Station spatiale internationale pour la NASA. (Crédit d’image: NASA TV) Image 3 sur 4 Il faudra environ deux jours pour que le cargo Cygnus NG-15 atteigne la station spatiale. (Crédit d’image: NASA TV) Image 4 sur 4 Le cargo Cygnus NG-15 arrivera à la Station spatiale internationale le lundi 22 février à 4 h 40 HNE (9 h 40 GMT). (Crédit d’image: NASA TV)

La mission NG-15 est Northrop Grumman’s 15e lancement opérationnel de ravitaillement de la station spatiale depuis 2014 et a marqué le 4e Antarès à voler dans la configuration 230+.

Le premier étage de la fusée est propulsé par deux moteurs RD-181 de fabrication russe alimentés par du kérosène de qualité fusée, produisant 864 000 livres de poussée au décollage. Le premier étage s’est séparé de l’étage supérieur de la fusée un peu plus de trois minutes en vol.

Peu de temps après, le carénage de la charge utile s’est largué, laissant le Cygnus exposé à l’espace. Propulsé par un étage supérieur à combustible solide, le Cygnus a été déposé sur son orbite préliminaire et prêt à commencer son voyage vers la station spatiale. L’engin cargo passera deux jours à chasser l’avant-poste orbital avant d’accoster à la station à l’aide d’un bras robotique.

L’astronaute Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale capturera le navire lundi 22 février à environ 4 h 40 HNE (9 h 40 GMT), avec l’astronaute de la NASA Mike Hopkins en tant que remplaçant. L’engin restera à la station pendant environ trois mois, après quoi il se détachera et brûlera lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Figures cachées

Northrop Grumman fabrique à la fois la fusée Antares et le vaisseau spatial Cygnus. La société a pour tradition de nommer son vaisseau spatial après des héros tombés au combat qui ont apporté une contribution significative aux vols spatiaux habités.

Dans ce cas, l’entreprise choisit d’honorer feu Katherine Johnson, décédé à l’âge de 101 ans il y a près d’un an le 24 février 2020. Johnson a travaillé comme ordinateur humain dont les calculs de trajectoire ont été essentiels au succès précoce de la NASA avec les vols spatiaux humains, en particulier le vol orbital de Glenn.

«C’est notre tradition de nommer chaque Cygnus après un individu qui a joué un rôle central dans les vols spatiaux habités, et Mme Johnson a été sélectionnée pour ses calculs manuscrits qui ont aidé à lancer les premiers Américains dans l’espace, ainsi que ses réalisations dans la rupture du plafond de verre. après le plafond de verre en tant que femme noire », a déclaré vendredi (19 février) Frank DeMauro, vice-président et directeur général de l’espace tactique chez Northrop Grumman.

Des années après sa retraite, le travail de Johnson a été mis en évidence dans le livre « Figures cachées , » et ensuite le film du même nom avec Taraji P. Hensen dans le rôle de Johnson. Johnson a reçu une médaille du Congrès de la liberté et la médaille d’or du Congrès du président Barack Obama pour son travail à la NASA.

La mathématicienne Katherine Johnson au travail au Langley Research Center de la NASA en 1980. (Crédit d’image: Bob Nye / NASA)

Livraison spéciale

Caché à l’intérieur du Cygnus se trouve une multitude d’articles de fret urgents, y compris une réserve de nourriture fraîche pour les astronautes de la station spatiale. Lors d’un briefing préalable au lancement vendredi, les responsables de la NASA ont déclaré qu’ils envoyaient des friandises aux membres de l’équipage de l’Expédition 64, notamment du saumon, du salami dur, du parmesan, des bonbons durs au caramel et d’autres denrées périssables.

« Nous voulons garder l’équipage heureux, car un équipage heureux est un équipage productif pour la science », a déclaré David Brady, scientifique associé du programme pour la Station spatiale internationale, avant le lancement.

Aussi à l’intérieur du Cygnus se trouve un assemblage de traitement de saumure pour le système de recyclage de l’eau de la station spatiale, qui convertit l’urine en eau potable fraîche . La NASA affirme que le nouveau processeur permettra de récupérer plus d’eau de l’urine qu’avec l’équipement actuel de la station. L’agence affirme qu’il s’agit d’un élément matériel clé pour aider à répondre aux exigences des futures missions de longue durée sur la lune et éventuellement sur Mars.

«Les missions d’exploration de longue durée en équipage nécessitent environ 98% de récupération d’eau, et il n’existe actuellement aucune technologie de pointe dans le traitement de la saumure qui puisse aider à atteindre cet objectif», ont écrit des responsables de la NASA dans un fiche descriptive . « Ce système de traitement de saumure prévoit de combler cette lacune pour le flux de déchets d’urine de la station spatiale. »

L’équipement fonctionne en utilisant des membranes spéciales pour séparer les contaminants de la saumure, permettant à la vapeur d’eau de s’écouler dans l’atmosphère de la cabine, où un condenseur la capturera et la filtrera dans le système d’eau de la station.

Également à bord du Cygnus, il y aura un nouveau module de couchage pour l’équipage de l’Expédition 64. Actuellement, il y a cinq astronautes dans le segment américain – quatre astronautes Crew-1 qui ont lancé en novembre à bord d’un SpaceX Crew Dragon, et Kate Rubins qui a volé sur un Soyouz en octobre dernier – avec seulement quatre stations de sommeil. Hopkins, le commandant Crew Dragon, dort dans la capsule depuis son lancement en novembre. Trois cosmonautes russes complètent l’équipage de la station.

Cygnus transporte également des pièces détachées et des équipements pour les toilettes de la station spatiale, ainsi que des équipements pour les prochaines sorties dans l’espace.

Science étrange

Northrop Grumman’s NG-15 Cygnus cargo ship vu pendant les préparatifs de lancement. (Crédit d’image: Northrop Grumman)

La multitude d’expériences de recherche évoquées dans le cadre de la mission NG-15 permettra aux chercheurs de mieux comprendre comment la microgravité affecte le corps humain ainsi que les processus de fabrication. Une enquête portera sur la construction de rétines artificielles à base de protéines sur la station.

Conçue par LambdaVision, l’expérience utilisera un processus couche par couche pour fabriquer des rétines artificielles dans l’espace. L’espoir est que la «rétine» puisse alors être implantée dans l’œil d’un patient souffrant de maladies rétiniennes dégénératives telles que la rétinite pigmentaire ou la dégénérescence maculaire.

Une expérience de haute technologie à bord est le Spaceborne Computer-2 , une collaboration entre Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Microsoft pour apporter la technologie de cloud computing et d’intelligence artificielle à la Station spatiale internationale. Microsoft reliera son Plateforme spatiale Azure à l’ordinateur pour «fournir une informatique de pointe et [artificial intelligence] capacités » à la station, selon HPE.

Une autre expérience mesurera la force musculaire de plusieurs générations de vers, afin de mieux comprendre les changements biologiques qui se produisent pendant les vols spatiaux. Dirigée par Siva Vanapalli, l’expérience examinera comment la force musculaire des vers change au fil du temps pendant les vols spatiaux.

Environ 1000 larves de vers sont en route vers la station spatiale, niché à l’intérieur du Cygnus dans le cadre de la Micro-16 enquête. Une fois sur place, les vers produiront de nombreux descendants au cours de leur voyage, permettant aux chercheurs de regarder plusieurs générations. Ils envoient également un appareil appelé NemaFlex, conçu pour mesurer la force exercée par les vers.

Vanapalli espère que l’appareil permettra à l’équipe de mesurer les changements dans la force du ver qui peuvent être bénéfiques pour le développement de médicaments et aider les chercheurs à améliorer la santé des astronautes.

Également à bord du Cygnus, plusieurs expériences d’étudiants, y compris l’expérience Magnitude.io, aideront les étudiants à participer à des projets STEM à l’aide d’autocollants bitmoji. L’expérience, appelé ExoLab 8 , est la huitième enquête de Magnitude.io envoyée à la station spatiale.

Les participants à la mission (qui comprendront des élèves de la maternelle au niveau collégial) tenteront de faire pousser des plantes de trèfle rouge à la maison et dans leurs salles de classe pour agir comme une expérience de contrôle au sol et comparer les taux de croissance à des plantes similaires cultivées dans l’espace.

Les activités en ligne seront dirigées par une enseignante d’Astro_moji – Lisa Turney, enseignante en technologie élémentaire de Linwood. Sa ressemblance sera transformée en un bitmoji qui enseignera aux étudiants de l’espace via son avatar bitmoji. L’expérience s’appuiera sur un SpaceTango CubeLab qui facilitera la croissance des plantes.

«Nous portons l’apprentissage à distance à un tout autre niveau: à 250 miles au-dessus de la Terre vers une salle de classe orbitale», a déclaré Ted Tagami, PDG de Magnitude.io écrit dans un communiqué de presse . « Bien que la pandémie ait perturbé de nombreuses expériences d’apprentissage, nos participants à la mission se souviendront de 2021 comme l’année de leur voyage dans l’espace. »

