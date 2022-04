Outlander, saison 6 : avec une photo choc, Sam Heughan avance la fin

in

La sixième saison de Étranger est sur le point de se terminer et Sam Heughan a pris sur lui de le rappeler à ses fans. Regarder!

La sixième saison de ÉtrangerC’était l’un des plus attendus par les fans. En effet, le cinquième a laissé plus d’un surpris par sa fin tragique et ils ont voulu continuer l’histoire. Mais, le fait que la pandémie ait retardé le calendrier des production originale Starz a des fans sur les nerfs depuis plusieurs mois.

Cependant, le 6 mars, le réseau de télévision américain a créé Étranger tout en haut Avec 8 nouveaux épisodes, dans lesquels Sam Heughan Oui Caitriona Balfe ils ont rejoué Jamie et Claire Fraser, la série a une nouvelle fois enchanté des milliers de followers. C’est ça, c’est venu avec beaucoup plus de drame, d’adrénaline et, bien sûr, d’amour.

Mais tout n’est pas rose car, comme l’annonçait la production il y a quelques mois, la sixième saison de Étranger est le plus court de tous et touche déjà à sa fin. Eh bien, demain, dimanche, sortira le dernier épisode dans lequel les Frasers laisseront une fin ouverte pour la septième saison. Oui! Les acteurs sont déjà en train de tourner plusieurs chapitres et celui qui sortira demain sera crucial pour comprendre un peu ce qui pourrait venir.

En tout cas, comme la septième édition est produite, Sam Heughan a décidé de rappeler à ses fans de ne pas manquer la fin de la sixième partie. L’acteur, comme chaque samedi, a partagé une publication sur son compte Instagram rappelant l’arrivée du prochain chapitre. « Ce dimanche. Le final de la saison 6», a-t-il écrit sans avoir besoin d’ajouter quoi que ce soit d’autre pour décrire la photo qu’il a partagée.

C’est un instantané complètement choquant dans lequel on le voit Sam Heughan qualifié de Jamie Fraser et avec un fusil à la main. Et, à première vue, il est prêt à tirer. Sans aucun doute, cela fait référence à ce qui s’est passé dans le chapitre cinq et à ce qui viendra dans cette nouvelle publication qui sera faite demain. La carte postale, des coulisses, a ému tous les fans, qui n’arrivent pas à croire que la fin soit proche.

