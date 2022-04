Dua Lipa a quitté Twitter après que son mème de danse soit devenu viral

Lorsque Dua Lipa est montée sur scène il y a cinq ans pour interpréter son single « One Kiss », elle n’avait aucune idée que quelques instants plus tard, elle deviendrait une sensation virale :

Vous l’avez certainement vu au moins quelques fois – vous l’avez peut-être même recréé après un trop grand nombre de shots de tequila – mais il semble que les débuts du mème de 26 ans aient été loin d’être un sujet de rire pour la femme elle-même.

La vidéo de 2017 montrant un mouvement de danse particulier – plus tard surnommé le taille-crayon – a été instantanément diffusée sur les réseaux sociaux et a continué à réapparaître depuis, beaucoup la trouvant hilarante … bien que d’autres l’aient qualifiée d' »étrange » et de « paresseuse ». ‘.

La performance de 2017 est devenue virale pour le mouvement de danse. Crédit : YouTube

Maintenant, la chanteuse de « Levitating » a expliqué comment la pêche à la traîne l’avait affectée et comment, à un moment donné, elle a dû se retirer de Twitter après que les choses soient devenues trop difficiles.

« Il y avait cette petite routine de danse que j’ai faite quand je jouais, et les gens ont pris ce petit extrait et ont décidé de baser toute ma présence sur scène et qui j’étais en tant qu’interprète sur scène dessus », a-t-elle déclaré. Radio Nationale Publique.

« Je pense qu’à ce moment-là, il y a eu des moments de doute, même si c’était un peu injuste parce que beaucoup de gens qui avaient envoyé ces messages ou disaient des choses en ligne n’avaient en fait pas assisté à une émission.

« J’étais à un point où j’étais si heureux, je faisais tout ce que je voulais, mais il y avait des gens qui m’ont fait sentir que je n’étais peut-être pas assez bon ou que je ne méritais pas d’être là, j’étais pas fait pour être musicien.

« Bien sûr que ça m’a touché. »

La star a poursuivi en expliquant que s’éloigner des médias sociaux était un moyen d’améliorer sa santé mentale à la suite de l’afflux de haine.

« Mais si cela va m’aider, moi et ma santé mentale, et me permettre de m’épanouir de la manière que je choisis, cela a été une grâce salvatrice », se souvient-elle.

Le joueur de 26 ans a dû s’absenter de Twitter après que le clip soit devenu viral. Crédit : Alamy

Finalement, lors de l’écriture de son deuxième album studio Nostalgie du futur, la chanteuse a déclaré qu’elle était capable de se rendre à un endroit où elle pouvait « fermer les gens ».

« J’ai réalisé que ce que quelqu’un dit n’a pas vraiment d’importance », a-t-elle déclaré, « C’est quelque chose que j’ai appris pendant la période d’écriture Nostalgie du futur. »

Elle a ajouté : « Maintenant, si quelqu’un dit quelque chose, ça ne me dérange même pas.