Les prochains projets de Brendan Fraser après avoir remporté l’Oscar 2023

célébrités

Brendan Fraser a triomphé du meilleur acteur aux Oscars 2023, mais l’interprète a encore du travail devant lui. Ici, nous vous dirons sur quoi il travaille.

©GettyLes prochains projets de Brendan Fraser après avoir remporté l’Oscar 2023.

La nuit du 12 mars 2023 n’en sera pas une de plus pour l’industrie hollywoodienne, puisque c’est le jour où tout le monde a vu l’apogée du renouveau de la carrière de brendan fraser en se consacrant comme le meilleur acteur pour La baleine à la 95e édition du Prix ​​Oscar. Sans aucun doute, c’est le rôle qui a changé sa vie après avoir été longtemps éloigné des caméras, mais il a déjà sécurisé quelques projets futurs.

La vie de l’acteur n’a pas été facile, puisqu’il a dû s’éloigner pour des raisons physiques, mais aussi à cause d’un abus sexuel qu’il a subi en 2003 et s’est permis d’en parler en 2018. « J’ai commencé dans ce domaine il y a 30 ans et les choses n’ont pas été faciles, mais j’avais quelque chose que je n’appréciais pas jusqu’à ce que j’arrête de l’avoir. Merci pour cette reconnaissance. Je n’aurais pas eu ça sans le reste de l’équipe. »a-t-il déclaré dans un discours émouvant aux personnes présentes.

+Quels sont les prochains projets de Brendan Fraser

L’une de ses prochaines œuvres, et l’une des plus attendues par le public du monde entier, est Les tueurs de la fleur de lunedirigée par Martin Scorsese. C’est l’adaptation du best-seller Killers of the Flower Moon: Les meurtres d’Osage et la naissance du FBI par David Grann sur la découverte de pétrole par la tribu Osage aux États-Unis. Fraser joue WS Hamilton et sera accompagné de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Jesse Plemons, entre autres. Il sortira dans le courant de 2023.

En même temps que sa présence dans le film de Scorsese était confirmée, il était annoncé qu’il serait aussi dans frères, une comédie réalisée par Max Barbakow et écrite par Etan Cohen et Macon Blair. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais on sait que la production comportera également d’autres visages reconnaissables tels que Josh Brolin, Peter Dinklage, Glenn Close et Taylor Paige.

Le titre suivant qui garde Brendan entre les crédits est Derrière le rideau de la nuit, l’un des projets les plus mystérieux de l’industrie aujourd’hui, car il est en post-production depuis 2015 et il n’est pas clair s’il sortira un jour. Dans cette prémisse, il jouerait Ronay, un homme qui, après avoir été déclaré mort pour la deuxième fois, revient à la vie avec la possibilité de connaître toutes ses vies passées.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?