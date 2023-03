The Last of Us : premiers détails officiels de la saison 2

HBO Max

La première partie de The Last of Us a pris fin, mais les créateurs ont déjà anticipé ce qui va arriver dans la série HBO.

© HBOThe Last of Us : premiers détails officiels de la saison 2.

Alors qu’une partie des yeux du monde était tournée vers la 95e édition des Oscars, une autre partie du public a sauté la cérémonie de l’Académie pour l’épisode 9 qui clôturait la première saison de Le dernier d’entre nous. La série sur le service de streaming HBO Max a été le grand succès télévisuel de ce début d’année 2023 et est arrivée à son terme, mais les fans peuvent sourire en sachant qu’une deuxième saison est en route.

Dès le 15 janvier, le public a été captivé par cette première adaptation à l’écran du mythique jeu vidéo PlayStation, par Craig Mazin et Neil Druckman. Cette histoire se déroule vingt ans après que la civilisation moderne est menacée par une pandémie. C’est là que l’un des survivants, Joel, est chargé de sortir la jeune Ellie d’une zone de quarantaine oppressante. Ensemble, ils traversent les États-Unis en s’entraidant pour tenter de survivre.

+Premiers détails de la saison 2 de The Last of Us

Le premier volet du programme s’est terminé dimanche dernier, avec une histoire à un point d’incertitude pour ceux qui ne savent rien de la suite du jeu vidéo. En avant-première, Mazin et Druckmann ils ont mentionné: « Il y a plus de The Last of Us à venir, et je pense que l’équilibre n’est pas toujours d’un épisode, ou même d’un épisode à l’autre, mais d’une saison à l’autre. Il est fort possible qu’il y ait beaucoup plus d’infectés dans le ligne, et peut-être de différents types ».

L’une des discussions parmi les fans concernait les quelques personnes infectées qui ont été vues et qu’ils essaieront de résoudre lors de la deuxième saison. À ce sujet, ils précisent que dans les premiers épisodes, ils cherchent à souligner le pouvoir des relations et essaient de trouver un sens dans les moments d’action : « Après tout, vous n’y jouez pas, vous le regardez, et bien que beaucoup de gens aiment regarder le match, il doit être un peu plus ciblé et utile lorsque nous le diffusons à la télévision. »colline.

La dernière chose qu’ils mentionnent semble avoir été la bonne voie lors de l’adaptation de l’histoire, car se concentrer sur les personnages principaux et leurs histoires personnelles était ce qui faisait que chacun d’eux se démarquait, et les rendait également plus aimables pour les fans. Pour le moment, il n’y a pas plus d’informations sur la deuxième saison de Le dernier d’entre nous Aucune date de sortie annoncée.

