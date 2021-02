Exynos 2100 vs Snapdragon 888, est-il vrai que l’un est plus rapide que l’autre?

Samsung Galaxy S21 Exynos vs Snapdragon: lequel des deux modèles est le meilleur?

Un an de plus, Samsung l’a fait à nouveau: le Galaxy S21 monte un processeur différent selon le marché sur lequel ils sont achetés. Dans des régions comme les États-Unis, Samsung opte pour le Snapdragon 888 de Qualcomm, tandis qu’en Europe, on trouve l’Exynos 2100.

Et, également chaque année, il est temps de se poser la même question: Lequel des deux processeurs est le meilleur? Maintenant que nous avons pu tester et analyser en profondeur le S21 Ultra, le modèle de référence de la série S21, il est temps de déterminer si il y a vraiment un meilleur modèle qu’un autre comme c’était le cas les années précédentes.

Exynos 2100 vs Snapdragon 888: plus de similitudes que de différences

Samsung a présenté sa nouvelle génération de processeurs haut de gamme sous la devise Exynos est de retour, se référant aux critiques collectées ces dernières années en proposant processeurs Exynos moins puissants et efficaces que ses concurrents Qualcomm.

Et c’est que dans cette génération, Samsung a choisi maintenir une architecture beaucoup plus similaire au processeur du californien Qualcomm. À tel point que les spécifications techniques des deux processeurs sont pratiquement retracées.

Caractéristiques Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 CPU 1x Cortex-X1 à 2,9 GHz

3x Cortex-A78 à 2,8 GHz

4x Cortex-A55 à 2,2 GHz 1x Cortex-X1 à 2,84 GHz

3x Cortex-A78 à 2,4 GHz

4x Cortex-A55 à 1,8 GHz Processus 5 nm 5 nm GPU ARM Mali-G78 Adreno 660 RAM LPDDR5 LPDDR5 / LPDDR4X AI / DSP NPU tri-core Hexagone 780

(Scalaire, Tenseur et Vecteur fusionnés) Modem 4G LTE

5G sous-6Ghz et mmWave

Téléchargement de 7,35 Gbps

(Exynos 5123 intégré) 4G LTE

5G sous-6Ghz et mmWave

Téléchargement 7,5 Gbps

Téléchargement 3Gbps

(Snapdragon X60 intégré)

Il est frappant que Samsung ait choisi offrent des cœurs capables de fonctionner à une fréquence d’horloge plus élevée, y compris ceux pour les économies d’énergie. D’autant que, dans le passé, les transformateurs de l’entreprise étaient blâmés pas être si efficace comme les modèles Qualcomm à cet égard.

Mais le plus frappant de tous, c’est la décision de Samsung de mettre de côté leurs propres noyaux, connu comme Mangouste, pour faire place au Architecture ARM X1, réduisant ainsi encore plus les différences entre son processeur phare et celui de Qualcomm.

Quoi qu’il en soit, après tout ce ne sont que des chiffres. Et les résultats?

Grâce à divers test de performance réalisée par les habitants de Autorité Android il a été déterminé que, Un an de plus, les modèles Galaxy S21 avec processeur Snapdragon sont plus rapides que la variante de puce Exynos.

Cependant, il est très clair que Samsung a fait de grands progrès avec sa dernière plateforme, et les différences cette année sont bien moindres que dans les générations précédentes.

En fait, les seules différences appréciables concernent le performances graphiques lorsqu’il s’agit de tâches lourdes, en partie grâce à la puissance supplémentaire du GPU Adreno 660 par rapport à l’ARM Mali-G78.

Ça ne fait pas de doute que l’entreprise est sur la bonne voie, et que ces différences de performances graphiques pourraient être laissées pour toujours une fois que l’entreprise démarre utiliser des GPU développés avec la technologie AMD Radeon. Quelque chose qui, selon la marque elle-même, se produira très bientôt.

Donc, si vous envisagez d’acheter l’un des nouveaux Galaxy S21 et que vous n’avez accès qu’aux variantes de puces Exynos, au moins vous pouvez être tranquille en sachant que votre expérience avec l’appareil ne sera pas clairement inférieure à celui de ceux qui ont accès à des modèles équipés d’un processeur Snapdragon 888. Cela semble évident, mais malheureusement on ne pouvait pas en dire autant des modèles présentés les années précédentes.

