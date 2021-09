Twilight : la seule saga présente sur deux plateformes de streaming

crépuscule conquis le public adolescent du monde entier avec l’histoire d’amour entre Joli et le vampire Edouard, personnifié par Kristen Stewart et Robert Pattinson. Début? Une fois que la protagoniste arrive dans son nouveau lycée, dans la ville de Forks, elle rencontre le mystérieux Edward Cullen et est intrigué. Un jour, elle faillit subir un accident avec un camion, mais le jeune homme la sauve en lui révélant des capacités surhumaines. Après l’avoir étudié attentivement, Joli conclut qu’il est un vampire.







C’est le coup d’envoi présenté dans le premier film de la saga qui sert à découvrir petit à petit la relation entre les personnages. Les Loup-garou Jacob Black, ami d’enfance de Joli, interpreté par Taylor Lautner. L’histoire est le produit de l’esprit de Stéphanie Meyer, qui a écrit les cinq romans sur lesquels est basée la saga et a joué un rôle important dans son arrivée au cinéma.

La saga disponible sur deux plateformes

Twilight, New Moon, Eclipce, Dawn Part 1 et Dawn Part 2 inventer cette histoire d’amour et de conflit qui trouve Bella et Edouard essayant d’entretenir une relation que le contexte de leurs réalités rend impossible. Cependant, ils essaieront d’être ensemble et seront même parents d’un bébé dans une situation qui changera à jamais la vie du protagoniste : Ils vont la transformer en vampire !

La saga crépuscule est joué par de nombreux interprètes tout au long de ses cinq films. Ils se démarquent Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Peter Facineli, Elizabeth Reaser, Michael Sheen, Dakota Fanning, Chaske Spencer et Kellan Lutz, entre autres.

Une franchise actuelle. Photo : IMDb.



Les cinq films peuvent être vus en streaming et il y a une curiosité à ce sujet. C’est la seule franchise, avec tous ses billets, qui peut être vue dans son intégralité sur deux plateformes différentes. On parle de Netflix et Amazon Prime Vidéo. La popularité de cette histoire d’amour qui contient des éléments d’horreur et d’action est impressionnante et deux des services les plus importants la mettent à la disposition de leurs abonnés.