XO de Netflix, Kitty : distribution, intrigue et tout ce que nous savons d’autre

XO, Kitty est une nouvelle série télévisée dérivée à venir À tous les garçons films de trilogie de Netflix Ils sont soutenus par le succès de la franchise cinématographique méga-populaire basée sur les livres de Jenny Han. La plate-forme OTT a annoncé l’année dernière en octobre qu’une série dérivée centrée sur la vie de Kitty était en préparation. En mars 2021, des rumeurs circulaient concernant la série dérivée, mais il était trop tôt pour confirmer car elle en était à ses débuts.

À cette époque, la série n’avait pas de titre, mais elle serait centrée sur la plus jeune sœur de Lara Jean, Kitty Covey (Anna Cathcart). Le 5 avril 2022, Netflix a officiellement annoncé que XO, Kitty a commencé la production. Le prochain original de Netflix aura dix épisodes d’une demi-heure dans la première saison. Jenny Han et Sascha Rothchild sont les showrunners de cette série de comédie dramatique romantique.

Han a partagé une photo avec Cathcart lorsque le spin-off a été annoncé pour la première fois en octobre 2021. « Je suis tellement excitée de faire ce voyage ensemble », a-t-elle écrit dans un post Instagram. « XO, Jenny. » Avec sa collègue romancière Siobhan Vivian, elle co-écrira également l’épisode pilote de la série. Awesomeness et ACE Entertainment produiront la série pour Netflix. Han a taquiné son public pour savoir si les téléspectateurs devraient s’attendre à des camées de Lara Jean ou Peter à l’avenir. « Ce serait, comme, un rêve de les revoir », a déclaré l’auteur de Summer I Turned Pretty à Insider en octobre 2021. « Mais nous devrons attendre et voir. »

Lors d’une annonce vidéo, Anna Cathcart a déclaré: « Je parie que vous pensiez que l’histoire était terminée, qu’il n’y aurait plus de lettres, mais il y a une sœur Covey – certains pourraient l’appeler la préférée – dont l’histoire d’amour ne fait que commencer .”





Scénario potentiel





Netflix

Selon Deadline, le synopsis de XO, Kitty est comme suit:

« Dans la série, l’entremetteuse adolescente Kitty Song Covey (Cathcart) pense qu’elle sait tout ce qu’il y a à savoir sur l’amour. Mais lorsqu’elle se déplacera à l’autre bout du monde pour retrouver son petit ami de longue distance, elle se rendra vite compte que les relations sont un beaucoup plus compliqué quand c’est votre propre cœur qui est en jeu. »

Dans À tous les garçons : toujours et pour toujours, pendant les vacances de printemps, Lara Jean (Lana Condor), Margot, Kitty et leur père visitent Séoul. À la tour Namsan, Kitty demande à une jolie inconnue de prendre la photo de famille devant la clôture de l’écluse. À ce moment-là, Kitty et Dae ont l’ultime rencontre-mignon. Une romance à distance commence à s’épanouir. Dans la série, Kitty déménagera de Portland à Séoul pour voir si elle peut faire fonctionner la relation en personne.

« Lorsque nous nous rencontrons pour la première fois [Kitty] dans le premier film, je crois qu’elle avait 11 ou 12 ans », a déclaré Han à Insider en octobre 2021. « Et puis nous avons dû grandir un peu avec elle au fil des ans. C’est donc très spécial de la voir prendre tout son sens et reprendre le flambeau. »

L’écrivain à succès du New York Times a expliqué qu’avec Lara Jean et Margot Covey (jouée par Janel Parrish) dans leurs aventures universitaires, Kitty est laissée à elle-même lorsqu’il s’agit de questions de cœur. « Elle est probablement la plus sûre d’elle-même des trois filles », a partagé Han avec US Magazine. « Vous savez, c’est le genre de personne qui est très sûre d’elle, volontaire et confiante dans les décisions qu’elle prend. L’émission consistera à la voir faire quelques trébuchements et vraiment devenir la sienne. »

Distribution attendue





Netflix

En avril 2022, Netflix a révélé l’intégralité du casting de la série à venir. Anna Cathcart reprendra son personnage de Kitty Song Cover, la plus jeune des trois sœurs Covey du A tous les garçons films. Le petit ami de longue distance de Kitty, un Coréen de 17 ans, Dae, sera joué par Choi Min-Yeong. Il sera un habitué de la série et est décrit comme mignon et intelligent. Dae a été introduit dans le troisième volet du film À tous les garçons : toujours et pour toujours.

Min Ho, un expatrié coréen très confiant, sera interprété par Sang Heon Lee. Anthony Keyvan jouera Q, qui s’identifie comme queer. Keyvan est récemment apparu en tant que Rahim dans la propre comédie dramatique YA de Hulu Amour, Victor. Alex Park, professeur de chimie et conseiller international des lycées et des dortoirs coréens, sera joué par Peter Thurnwald. Regan Aliyah jouera Julianna. Michael K. Lee jouera le professeur Lee, un professeur de littérature. Yunjin Kim jouera Jina Han, la matriarche de la riche famille Han. Gia Kim et Jocelyn Shelfo joueront respectivement Yuri et Madison.

Les trois films se sont exceptionnellement bien déroulés sur Netflix. Le troisième film aurait attiré 51 millions de vues pour Netflix. Il n’y a pas d’annonce officielle sur la date de sortie de la série. Pourtant, étant donné que le premier film de la trilogie, À tous les garçons que j’ai aimés avanta été publié autour de la Saint-Valentin, il y a de fortes chances que Netflix publie XO, Kitty autour de la Saint-Valentin.





