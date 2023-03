Le film où Brendan Fraser et Ke Huy Quan, oscarisés, ont joué ensemble

Comme d’habitude, les Oscars 2023 ont été pleins de moments attachants, révélant les gagnants brendan fraser du meilleur acteur pour son rôle dans »La baleine », déjà Ke Huy Quan comme meilleur acteur dans un second rôle pour le film »Tout partout tout à la fois », étant les acteurs préférés de tous les téléspectateurs en raison de leur histoire au sein du cinéma.

Cependant, Fraser et Quan s’étaient déjà rencontrés bien avant cette saison de récompenses, ayant une amitié de longue date ayant travaillé ensemble sur »Encino Homme » (The Man from California), un film comique sorti en 1992. Ici, Fraser a joué un homme des cavernes qui est retrouvé figé dans la glace par deux adolescents.

Ce rôle a donné à Fraser un coup de pouce dans sa carrière, où il a reçu le prix de «l’acteur le plus prometteur», mais Quan avait déjà fait une carrière de premier plan en tant qu’enfant acteur, mettant en vedette dans «Indiana Jones et le temple maudit». Les Goonies ». Dans »Encino Man », il joue Kim, une étudiante qui se lie d’amitié avec l’homme des cavernes de Fraser.

Les carrières de Fraser et Quan ont suivi des chemins similaires, car bien qu’ils aient déjà participé à de grands films, ils ont tous deux décidé de faire une pause. Après »Encino Man », Fraser est devenu une star hollywoodienne, étant l’un de ses rôles les plus importants au sein de la franchise »The Mummy », mais après une apparition dans »GI Joe : The Rise of Cobra », l’acteur arrêté de participer à des films jusqu’à »The Whale ».

Parmi les raisons pour lesquelles Fraser a cessé d’agir, il y a le bilan physique qu’il a subi avec ses scènes, causant de gros dommages à son corps. Fraser a également déclaré qu’en 2003, Philip Berk, l’ancien président de la Hollywood Foreign Press, l’avait agressé sexuellement. »Je suis tombé malade. Je me sentais comme un petit enfant. J’avais l’impression d’avoir une boule dans la gorge. Je pensais que j’allais pleurer », a déclaré l’acteur dans une interview.

D’autre part, au début des années 2000, Quan a décidé de s’éloigner du théâtre. Comme il l’a commenté dans une interview, il ne pensait pas qu’il conviendrait au rôle de « un bon acteur ». »Je pensais qu’il n’était pas assez grand, qu’il n’était pas assez beau, qu’il n’était pas assez bon en tant qu’acteur. Toutes ces insécurités ont commencé à inonder ma tête et j’ai pensé que le problème, c’était moi. C’était une période douloureuse, et j’étais tellement perdu. »

Quan a eu envie de jouer à nouveau en 2018. En regardant le film » Crazy Rich Asians », il a décidé de reprendre la poursuite de ses rêves, appelant son ami qui était aussi son agent et lui disant qu’il était prêt à se remettre à jouer. . Après deux semaines, l’acteur auditionnait déjà pour »Everythin Everywhere All at Once ».

Désormais, les deux acteurs ont réussi à donner un grand coup de pouce à leur carrière avec leur retour au cinéma, remportant un Oscar pour leurs nominations respectives dans l’édition 2023.