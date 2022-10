Les plans de Smile 2 discutés par le réalisateur Parker Finn

Parker Finn, le premier réalisateur de longs métrages, a discuté des plans proposés pour une suite au hit d’horreur de cette année, Le sourire. Dans une nouvelle interview avec Comicbook.com, Finn a révélé que, bien qu’il n’y ait pas de plans actuels pour un Sourire 2le cinéaste n’est pas opposé à l’idée – tant qu’il peut trouver un moyen unique de revenir.





« Pour moi, en tant que cinéaste, je ne veux jamais rechaper et refaire quelque chose que j’ai déjà refait exactement de la même manière. Dans un univers où il pourrait y avoir du potentiel – plus d’histoires à raconter de Smile, je voudrais assurez-vous que c’était surprenant et différent et pas ce à quoi les gens s’attendaient après le premier. »

Sorti la semaine dernière, Le sourire suit Sosie Bacon dans le rôle du Dr Rose Cotter, qui, après avoir été témoin d’un incident bizarre et traumatisant impliquant un patient, commence à vivre des événements effrayants qu’elle ne peut pas expliquer. Alors qu’une terreur écrasante commence à s’emparer de sa vie, Rose doit affronter son passé troublant afin de survivre et d’échapper à sa nouvelle réalité horrifiante.

Réalisé par Parker Finn dans ses débuts au cinéma et basé sur son court métrage de 2020 Laura n’a pas dormi, Le sourire met en vedette Sosie Bacon (Narcos : Mexique, jument d’Easttown), Jessie T.Usher (Les garçons), Kyle Gallner (Pousser un cri), Caitlin Stasey (APB, pont et tunnel), Robin Weigert (Histoire d’horreur américaine, Deadwood), Judy Reyes (Gommages), Rob Morgan (Choses étranges), et Kal Penn (Harold et Kumar).





Le sourire A déjà surperformé au box-office

Paramount Pictures

Parlez d’une suite à Le sourire est sûr de monter en puissance rapidement alors que le studio se retrouve soudainement avec une autre franchise d’horreur potentielle entre les mains. Le sourire a déjà surperformé au box-office, ouvrant à 22 millions de dollars et battant des budgets beaucoup plus importants. Le sourire a actuellement un total mondial de 36,5 millions de dollars, avec Sourire 2 : Dites Cheese sans doute maintenant l’objet de nombreuses discussions dans les coulisses.

Le sourire a également reçu des critiques positives de la part des critiques depuis sa sortie, avec notre propre Julian Roman louant le mystère central et la performance centrale de Sosie Bacon. « Le sourire atteint l’objectif le plus important. C’est effrayant et captivant pendant les meilleures scènes », a-t-il déclaré dans sa critique. «Finn aurait pu réduire l’excès ignorable. Il y a des pans de Smile qui n’ajoutent rien d’autre que de l’ennui. Heureusement, le jeu de Bacon vous permet de rester enraciné pour Rose. Elle est de la dynamite ici et élève le film.

Peter Bradshaw de The Guardian dit quant à lui de Le sourire« Le film est un éclat de dépit comique et cosmique, et l’image du sourire malveillant est porteuse de force », tandis que Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter appelle Smile « un début d’horreur véritablement effrayant » et « une expérience inquiétante ». Le sourire se situe actuellement à un impressionnant 76% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes (avec un score d’audience de 81%) et résume les choses en disant: «Des visuels profondément effrayants et une remarquable Sosie Bacon élèvent encore l’exploration troublante du traumatisme par Smile, ajoutant au rare fonctionnalité qui se développe de manière satisfaisante sur un court-métrage.

Écrit et réalisé par Parker Finn dans son premier long métrage, Le sourire a eu sa première mondiale au Fantastic Fest le 22 septembre 2022 et est sorti aux États-Unis le 30 septembre 2022 par Paramount Pictures.