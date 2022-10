Le mystérieux film Netflix avec Mila Kunis qui sortira le 7 octobre

Netflix

C’est un film plein de suspense où le personnage principal est traqué par un événement de son passé qui l’a marquée à jamais. Ce que nous savons!

© GettyMila Kunis

Mila Kunis étoiles dans cette prochaine première de Netflix qui est plein de suspense et de questions sur le passé de son protagoniste qui a apparemment une vie idyllique avec le meilleur travail, un fiancé riche et séduisant avec qui elle est sur le point d’avoir un mariage de rêve, en plus d’être une femme confiante d’elle-même . Malheureusement pour elle, tout s’effondre à cause d’un événement du passé qui revient la hanter.

Le film en question s’appelle La fille qui avait tout et est basé sur le roman à succès du même titre qui est un produit de l’imagination de Jessica Kroll et trouvé dans le polyvalent et beau Mila Kunis un beau visage à donner vie à Ani FaNelli, la prochaine rédactrice en chef du magazine de la New York Times qu’il est dans le meilleur moment de sa vie personnelle pour obtenir tout ce qu’il a toujours voulu.

Un film prenant et plein de suspense

Cependant, une rencontre avec un personnage du passé lui rappelle un événement traumatisant qu’elle a vécu il y a des années en raison d’un drame d’adolescence survenu alors qu’elle étudiait au prestigieux Collège Brentley. À l’époque, un crime a secoué la communauté et maintenant, l’éditeur d’un documentaire qui raconte cette situation l’a invitée à parler de cet événement qui a la capacité de perturber sa vie parfaite.

Le film est réalisé par le cinéaste mike aboyeurqui a de l’expérience dans des séries telles que Le conte de la servante Oui Étranger. Le scénario du film est en charge du même auteur du roman qui a réalisé des records de ventes, Jessica Krollet peut-être à cause du grand succès que le livre a obtenu, ce sera que Netflix a décidé d’adapter cette histoire et d’en faire un film policier mettant en vedette Mila Kunis.

Le film mettra en vedette un casting de premier ordre avec des noms propres comme Scoot McNairy (Halt and Catch Fire), Finn Wittrock (The Assassination of Gianni Versace), Connie Britton (American Horror Story), Jennifer Beals (Flashdance), Chiara Aurelia (Cruel Summer) et Justine Lupe (Succession), entre autres. La fille qui avait tout est une histoire pleine de suspense qui devrait surprendre les abonnés de Netflix à partir du 7 octobre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂