Damar Hamlin dit que «la vie est un cadeau précieux» dans un message réfléchissant sur le 25e anniversaire

Damar Hamlin célèbre le « précieux cadeau » de la vie le jour de son anniversaire.

La sécurité des Buffalo Bills a eu 25 ans le vendredi 24 mars et a pris le temps de réfléchir aux «bénédictions de voir un autre anniversaire» après avoir subi une blessure presque mortelle plus tôt cette année.

« La vie est un cadeau précieux. c’est une bénédiction de voir un autre anniversaire. Je ne peux pas commencer à expliquer les sentiments », a écrit l’athlète sur Instagram, à côté d’un diaporama de photos personnelles. « (Et) même si je le pouvais, vous ne sauriez probablement toujours pas la moitié.. Mais je vais profiter de celui-ci un peu plus aujourd’hui! »

Il a poursuivi: «Je connais mon objectif, pourquoi je suis ici et je suis aligné et concentré et je ne réponds qu’à mon appel supérieur. Merci à tous pour chaque souhait d’anniversaire ! »

Damar Hamlin lors d’un match contre les Titans du Tennessee au Highmark Stadium le 19 septembre 2022 à Orchard Park, New York. Timothy T. Ludwig/Getty Images

Le joueur de la NFL a fait un arrêt cardiaque lors du match des Buffalo Bills contre les Bengals de Cincinnati le 2 janvier. Il était dans un état critique après s’être effondré et avoir subi une RCR sur le terrain.

Il continuerait à recevoir un traitement au centre de santé de l’Université de Cincinnati, avant de retourner à Buffalo le 9 janvier pour poursuivre son rétablissement.

« Je suis rentré chez moi à Buffalo aujourd’hui avec beaucoup d’amour dans mon cœur », a déclaré Hamlin dans un tweet à l’époque. « Regarder le monde se rassembler autour de moi dimanche était vraiment un sentiment incroyable. »

Hamlin a reçu de nombreux vœux de bonheur au cours de son rétablissement, ainsi que d’adorables cartes de rétablissement d’élèves du primaire de Cincinnati. Les fans ont également fait don de plus de 4 millions de dollars à sa fondation Chasing M’s.

Le 29 janvier, Hamlin a publié un message vidéo dans lequel il a exprimé sa sincère gratitude pour tout l’amour et le soutien.

« Ce qui m’est arrivé lors de ‘Monday Night Football’, je pense, est un exemple direct de Dieu m’utilisant comme un véhicule pour partager ma passion et mon amour directement de mon cœur avec le monde entier », a-t-il déclaré. « Et je suis capable de le rendre aux enfants et aux communautés du monde entier qui en ont le plus besoin, et cela a toujours été mon rêve. Cela a toujours été ce que j’ai défendu et ce que je continuerai de défendre.

Il a également remercié les professionnels de la santé qui l’ont aidé à se rétablir, son équipe, sa famille et son petit frère, qui, a-t-il dit, s’efforce « d’être le meilleur de lui-même chaque jour ».

Lors du Super Bowl 2023, Hamlin est apparu dans une vidéo avec l’équipe médicale qui s’occupait de lui. L’athlète était également présent au match entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie le 12 février.