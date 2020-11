Bonjour Xbox Series X, au revoir Kinect

Tu aurais dû me voir dans mon salon comme un fou exercice avec Xbox Fitness. Passer un bon moment (et souffrir) pendant que les moniteurs de chaque activité apparaissaient à la télévision avec leurs corps parfaits. Moi, à côté, j’étais représenté avec mon corps en vision « Predator » capturé par le Kinect tout en essayant de suivre ces exercices et d’obtenir le meilleur score. Comme c’était cool.

C’était le chant du cygne d’un périphérique qui Il est venu tout changer et n’a rien pu changer. Aujourd’hui, la Xbox Series X et la Xbox Series S atteignent enfin les utilisateurs, et ils le font en laissant derrière eux un Kinect qui faisait partie intégrante du lancement de la Xbox One et qui a longtemps été oublié par Microsoft. Certains utilisateurs, oui, nous continuerons à nous souvenir (et même à utiliser) avec affection.

Un périphérique qui a commencé du bon pied

Le problème de forcer les gens à acheter la Xbox One avec Kinect c’était un désastre pour Microsoft. Cela a rendu le prix de la console de Microsoft 100 euros plus élevé que celui de la PS4, et a provoqué une augmentation encore plus forte des ventes de la console Sony. À propos de cette société, la rumeur disait qu’ils feraient un geste similaire avec le lancement de la PS4, mais ils ont finalement vendu la console sans plus … et ils avaient raison.

Ce n’était pas la seule erreur de Microsoft dans ce lancement désastreux: Microsoft a également trop parlé de la Xbox One en tant que console pour regarder la télévision et le contenu multimédia, tandis que chez Sony, ils ne parlaient que d’une chose, qui était celui qui importait vraiment aux utilisateurs: Jeux.

Cependant Kinect était la dernière goutte. Sorti il ​​y a à peine 10 ans aujourd’hui, ce périphérique envieux de la Nintendo Wii a permis aux utilisateurs de Xbox 360 de donner un nouveau look à leurs consoles.

Pendant un certain temps, cela a fonctionné (et vendu), et même Sony l’a attrapé et a sorti son PS Move. Une autre façon de jouer était possible, mais plus le temps passait, plus on voyait comment la promesse de Kinect était laissée dans la bourrache. Les jeux, au mieux, n’allaient pas au-delà de ce que Nintendo avait avec sa Wii, et offrait une belle alternative à certains titres, mais pas cette révolution qu’ils ont proposée.

Trop de promesses non tenues

Avec la deuxième version de Kinect qui est apparue avec la Xbox One en 2013, il semblait que Microsoft et sa nouvelle console étaient enfin prêts à évoquer cette révolution. Ce n’était pas le cas, et les jeux qui sont apparus avec le support de ce périphérique ils étaient peu nombreux et sans particularité.

La saga de ‘Just Dance’ ou la ‘Xbox Fitness’ mentionnée ci-dessus étaient probablement les meilleurs exemples de jusqu’où un accessoire pouvait aller dans lequel il y avait sans aucun doute de beaux titres qui néanmoins n’a pas soulevé ce tournant théorique.

Les 100 euros de plus que les utilisateurs ont investis dans le périphérique n’ont pas semblé compenser, et peu à peu Microsoft et les développeurs et les utilisateurs eux-mêmes Ils ont laissé Kinect de côté. Avant, oui, Microsoft avait réalisé son erreur et avait commencé à vendre la Xbox One sans la Kinect.

Cela a abouti à une décision qui a attristé beaucoup d’entre nous: Microsoft a arrêté le Kinect en octobre 2017 et alors il a précisé que son histoire était terminée. Du moins en ce qui concerne ses créateurs.

Kinect survit malgré Microsoft

Peu ou rien que nous ayons pu savoir sur ce périphérique dans le domaine des jeux vidéo, mais chez Microsoft ils ont essayé d’allonger un peu leur vie avec les projets qui ont permis de connecter le Kinect à un PC pour profiter de la technologie de ses caméras PrimeSense, une société qui finirait par être rachetée par Apple en 2013 et dont les développements finiraient par être paradoxalement intégrés dans ses iPhones grâce à la technologie Face ID.

TSA utilise maintenant Xbox Kinects pour la surveillance dans l’aéroport de Newark. Bon travail technique, applaudissement lent, Microsoft pic.twitter.com/8b2W89huG5 – Jason Scott (@textfiles) 15 juillet 2019

Cette tentative d’étendre l’utilisation de Kinect avait et a eu une certaine portée: Il existe des moyens de réutiliser le Kinect même comme webcam – toujours pas mal en ces temps de confinement obligatoire – et qui a même été utilisé comme caméra de vidéosurveillance dans les aéroports.

La vérité est que Microsoft Kinect est mort et enterré depuis longtemps, mais cela est devenu clair aujourd’hui, une décennie après son lancement. La Xbox Series X et la Xbox Series S commencent à toucher les utilisateurs, et ils le font sans qu’il y ait une trace de ce périphérique que, j’insiste, il voulait tout changer et presque rien.

C’est dommage, comme je l’ai mentionné en proposant un requiem pour Kinect, mais au moins certains d’entre nous – y compris moi-même – hésitent à dire au revoir à Kinect. J’étais très en colère que Xbox Fitness ait disparu, par exemple, et je pense que cette situation tragique que nous vivons l’aurait fait renaître avec force, mais au moins nous avons des jeux qui comme «Just Dance» continuent de nous donner du plaisir avec nos enfants (ou sans eux).

Au revoir, Kinect.