Chainsaw Man aura-t-il une deuxième saison ? De nouvelles informations seront révélées en mars

Avec l’anime de »Homme à la tronçonneuse » Étant l’un des plus populaires et dont on parle en 2022, de nombreux fans ont voulu continuer à voir l’histoire de Denji en tant que démon de la tronçonneuse, et bien que MAPPA ait laissé entendre que l’anime continuerait avec la fin de sa première saison, toujours A la deuxième saison n’a pas été officiellement confirmée.

Cependant, il a été révélé que le prochain numéro du magazine Saut Shōnen hebdomadaire se concentrera sur le manga »Chainsaw Man » écrit et illustré par Tatsuki Fujimotodonnant de nouvelles nouvelles sur l’adaptation animée, cette nouvelle édition étant publiée le 6 mars.

Bien que les nouvelles qui seront partagées n’aient pas été confirmées, de nombreux fans soulignent que ce sera quelque chose qui aura à voir avec la deuxième saison de » Chainsaw Man », ce qui attesterait que MAPPA continue d’adapter le travail acclamé de Fujimoto. .

La première saison de » Chainsaw Man » a été créée le 11 octobre 2022, avec un total de 12 épisodes. Bien que les productions d’anime prennent du temps, en raison de sa grande réception, la deuxième saison pourrait sortir de la même manière d’ici la fin de 2023, arrivant à nouveau en octobre ou novembre.

Même avec sa grande popularité à travers le monde, on craint qu’il n’y ait pas de deuxième saison de l’anime » Chainsaw Man », puisque son adaptation animée a vendu très peu de Blu-ray au Japon, étant le support le plus consommé au monde. pays et celui qui définit vraiment si une production échoue ou réussit.

De plus, tout le monde n’a pas été satisfait de l’adaptation de » Chainsaw Man » par MAPPA, certains téléspectateurs demandant que l’adaptation animée soit refaite pour ne pas être fidèle au matériel source, lançant une pétition pour qu’un autre studio produise maintenant l’adaptation. animé. Cependant, d’autres sont également venus défendre le produit de MAPPA, assurant qu’il s’agissait d’une adaptation de haute qualité et qu’il donnait plus de contexte à l’histoire.

Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre le 6 mars pour avoir de nouvelles nouvelles sur l’anime » Chainsaw Man », ayant éventuellement une suite de l’histoire de Denji, Makima, Aki et Power.

L’anime »Chainsaw Man » est disponible sur la plateforme Crunchyroll.