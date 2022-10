Netflix : le spin off de La Casa de Papel sur Berlin a avancé

Netflix

La Casa de Papel est l’un des grands jalons de Netflix et son créateur a été convaincu de l’opportunité de produire le spin-off berlinois pour 2023. Le teaser !

©IMDBBerlin dans La maison du papier

Le vol d’argent suivi les alternatives du plus gros braquage de l’histoire du petit écran. Planifié par un homme mystérieux connu sous le nom de The Professor qui a réalisé ses idées avec une équipe de huit personnes qui ont chacune des capacités spéciales et rien à perdre, c’est pourquoi ils prennent le courage d’entrer dans la National Currency and Stamp Factory dans le but d’imprimer 2,4 milliards d’euros. C’est la prémisse de ce point de repère Netflix.

Les personnages principaux de la série espagnole créée par Alex Pina Il s’agit d’El Profesor, Tokio, Río, Lisboa, Nairobi, Denver, Stockholm, Moscou, Palerme, Bogotá et Mariví ainsi que d’Arturo Román, Luis Tamayo et Alicia Sierra Montes. Encore faut-il nommer l’un des protagonistes les plus importants de Le vol d’argent: Berlinqui s’appelle en réalité Andrés Marquina, est le frère du Professeur et le joue Pierre Alonso.

Berlin Il est un voleur de bijoux en col blanc et le commandant en second du professeur. Génie, éduqué, raffiné, quelque peu narcissique mais vraiment fidèle. Ce personnage est récurrent de la première saison de Le vol d’argent même s’il apparaît également dans des flashbacks dans le reste des billets du spectacle de Netflix et chacune de ses participations est l’une des meilleures que le programme de télévision espagnol a à offrir.

Berlin arrive en 2023

Il était la définition vivante de la phrase machiavélique La fin justifie les moyens parce qu’il n’avait pas de demi-mesure quand il s’agissait d’obtenir ce qu’il voulait en plus de se différencier de son frère, le professeur, qui était le cerveau de ces opérations mais n’avait pas cette aura de peur que possédait Berlin. Il convient également de noter qu’il était l’un des personnages les plus aimés par le public de Le vol d’argent qui a certainement sympathisé avec lui.

Le spin-off de Berlin a déjà un teaser partagé sur les réseaux sociaux de Netflix où l’on peut voir le nouveau casting qui accompagnera le protagoniste de cette histoire. C’est à propos de qui? Michelle Jenner comme Keila, Begoña Vargas comme Cameron, Julio Peña comme Roi, Tristán Ullóa comme Damián et Joel Sánchez comme Bruce. Il n’y a toujours pas beaucoup de détails concernant l’intrigue du spectacle.

Peut-être le spin-off de Berlin nous montre enfin comment il est devenu un tel ami de Palermo, le personnage de Rodrigo de la Serna, et les différentes alternatives derrière le coup réussi qu’il a réalisé pour s’emparer des 434 diamants des Champs Elysées à Paris. Une autre question reste Le vol d’argent a à voir avec la relation de ce personnage et de son frère Le Professeur avant les événements de la série à succès de Netflix.

