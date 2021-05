Les personnes grasses peuvent-elles être anorexiques? Modèle Tess Holiday dit oui

La mannequin Tess Holliday est connue pour son attitude franche et honnête.

Cette semaine, elle utilise honnêtement sa célèbre et sa plateforme pour faire savoir au monde qu’elle est anorexique.

« Je suis anorexique et en convalescence », a déclaré le joueur de 35 ans sur Twitter. « Je n’ai plus honte de le dire à voix haute. Je suis le résultat d’une culture qui célèbre la minceur et qui assimile cela à la valeur, mais je peux maintenant écrire mon propre récit. Je suis enfin capable de prendre soin d’un corps. que j’ai puni toute ma vie et que je suis enfin libre. «

Bien qu’une grande partie de la réaction ait été celle du soutien, il y a eu beaucoup de réactions négatives et de fatphobie, y compris un malentendu de longue date sur l’anorexie et les troubles de l’alimentation.

« Pas le ‘mais [you’re] gros comment allez-vous anorexique », a tweeté Holliday, avant d’expliquer que son diagnostic est l’anorexie mentale, un trouble caractérisé par une alimentation restreinte et une préoccupation pour la prise de poids.

Mais le débat a fait rage.

Nous avons parlé au Dr Elayne Daniels, une psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles de l’alimentation, des raisons pour lesquelles cette divergence médicale et sociale existe.

Les personnes obèses peuvent-elles être anorexiques?

Eh bien, tout d’abord, clarifions une chose maintenant: nous devons renvoyer le mot «obèse» au trottoir où il appartient.

«Le mot« obèse »est offensant», souligne le Dr Daniels. « Il pathologise et stigmatise le poids et est un artefact culturel. »

Certaines personnes préfèrent le terme «graisse», et certaines personnes préfèrent que leur taille soit entièrement exclue de l’équation. Alors reformulons la question.

Qu’est-ce qui compte comme anorexie?

En tant que trouble du DSM-5, l’anorexie est diagnostiquée avec les critères suivants, selon la National Eating Disorders Association:

1. Restriction de l’apport énergétique par rapport aux besoins conduisant à un poids corporel significativement bas dans le contexte de l’âge, du sexe, de la trajectoire développementale et de la santé physique.

2. Peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, même en cas d’insuffisance pondérale.

3. Perturbation de la façon dont le poids ou la forme corporelle est ressenti, influence indue du poids corporel ou de la forme sur l’auto-évaluation, ou déni de la gravité du faible poids corporel actuel.

Sans ces critères diagnostiques, certaines personnes ont eu du mal à obtenir un diagnostic.

Quelqu’un peut-il être anorexique?

Ils peuvent absolument.

Alors que la société peut imaginer l’anorexie dans une certaine boîte – insuffisance pondérale, femme, jeune, blanche – ce n’est en aucun cas le seul type de personne affectée par la maladie.

«L’anorexie ‘atypique’ est de plus en plus reconnue comme une forme légitime d’anorexie mentale», explique le Dr Daniels. «C’est lorsqu’une personne présente tous les symptômes de l’anorexie mentale tout en restant dans une taille corporelle plus grande que ce qui est plus typique. . «

En plus de ce sentiment omniprésent de fatphobie, à la fois au niveau sociétal et de la communauté médicale, un problème persistant est la dépendance continue sur le concept dépassé depuis longtemps de l’IMC comme indicateur de la santé.

«L’IMC n’est pas un indicateur juste d’un trouble de l’alimentation», dit le Dr Daniels. « Les pensées, les sentiments et les comportements d’une personne dans un grand corps peuvent être tout aussi désordonnés que les pensées, les sentiments et les comportements d’une personne dans un petit corps. »

La psychologue clinicienne Lesley Goth, PsyD, le dit sans ambages: « L’IMC est un terrible indicateur de l’anorexie ainsi que de la » santé « . »

Lier l’IMC à la santé est dangereux pour les anorexiques et d’autres personnes de toute taille.

«J’ai travaillé avec beaucoup de femmes qui n’ont pas l’air« anorexiques »mais qui meurent de faim et se privent au point de se retrouver en danger mental et physique», explique le Dr Goth. « C’est encore plus dangereux pour les personnes en surpoids parce que personne ne les prend au sérieux et personne ne voit le comportement de régime / restriction comme malsain. Ils reçoivent en fait des éloges et un renforcement positif! »

En fin de compte, le poids, la taille et la santé d’une autre personne sont entre eux et leur médecin – et, franchement, pas de nos affaires.

Bravo à Holliday pour avoir partagé son histoire et avoir fait en sorte que les personnes souffrant d’anorexie «atypique» se sentent moins seules.

Courtney Enlow est rédactrice en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice des podcasts Trends Like These et Strong Female Characters.