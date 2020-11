Lady Gaga réagit à la victoire de Joe Biden contre Trump à l’élection présidentielle

Lady Gaga a imploré ses millions de followers d’être « gentils » alors qu’elle célébrait en larmes le triomphe électoral de Joe Biden. (Captures d’écran via Instagram)

Lady Gaga a célébré en larmes le triomphe de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine samedi 7 novembre, exprimant son soulagement que «la terreur et l’agression» ressenties sous Donald Trump aient pris fin.

Entre les larmes, le Chromatica chanteuse a déclaré dans une vidéo Instagram: «J’espère que toutes les femmes savent dans ce pays qu’il y a un vrai calcul et un réel changement.

«J’espère que les gens dont les voix ont été opprimées par le pouvoir, j’espère que vous savez que vos voix ont été entendues.»

Alors que sa voix commençait à crépiter, c’était quelque chose que Gaga, qui était devenue un partisan de haut décibel du président élu en prononçant des discours stimulants, n’avait certainement pas vécu depuis des semaines: «Je suis sans voix.

Lady Gaga: «Vous pouvez vous sentir au chaud maintenant.

«C’est une journée très spéciale», a déclaré Gaga. «Un jour où beaucoup de gens qui avaient l’impression de vivre dans un état de terreur et d’agression tout le temps – et c’est fini.

«Vous pouvez vous sentir chaud maintenant. J’aime tellement le monde et c’est tellement bon pour le monde. Je sens que le monde vient de recevoir un gros câlin de Dieu.

«Rentrez chez vous et embrassez vos familles et étreignez-vous et puissions-nous tous nous recoudre après tout cela. Soyez prudent et paisible. Il n’est pas nécessaire de jubiler dans les visages de quiconque que Joe a gagné.

«Il n’est pas nécessaire d’être méchant – c’est juste un temps de guérison et un temps de repos et un temps d’amour.

«Les gens ont parlé.»

Gaga a également cherché à braquer les projecteurs sur Kamala Harris, un procureur qui brise les barrières qui est devenu la première vice-présidente noire, ainsi que Stacey Abrams, une politicienne noire largement reconnue pour avoir poussé Biden devant Trump en Géorgie en inspirant 800000 nouveaux électeurs.

«Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté et merci beaucoup, Stacey Abrams – tout le travail que vous avez fait en Géorgie. Vous êtes une telle inspiration pour tant de gens.

«Envoyez-lui et son équipe tout l’amour qu’ils méritent, le respect et toute cette réalité et authenticité – cela brille si fort à travers cet état.»

Gaga a ensuite admis qu’elle avait des difficultés à mettre en mots son sentiment de soulagement et de joie, montrant à la caméra qu’elle était à l’écoute de la couverture continue des résultats par CNN.

Elle plus tard tweeté une note qui a déclenché le sentiment écrasant de répit que l’élection avait procuré à la nation: «Joe Biden, Kamala Harris et le peuple américain, vous venez de donner au monde l’un des plus grands actes de gentillesse et de bravoure que l’humanité ait jamais vu.»