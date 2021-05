20 idées de décoration faciles à bricoler Cinco De Mayo pour toute fête

CYRILLUS Pantalon lin/coton : collection fête marine taille: 9A

Chic et épuré, ce pantalon est proposé dans un coloris classique et facile à associer. Intemporel, il se reporte ensuite en toute occasion. Ce pantalon est réalisé dans un mélange coton et lin très agréable à porter en été. Détails Coupe droite. Fermeture invisible sous patte. Taille ajustable de l'intérieur par élastique boutonné. Fins passants. Pinces. 2 poches italienne devant et 1 poche passepoilée dos. Matière 50% lin, 50% coton. Léger et résistant, le lin est agréable à porter l'été. Cette fibre naturelle gagne en souplesse et en douceur avec les lavages. Sa tendance à se froisser lui donne un aspect casual très tendance. Le coton est également une fibre naturelle qui laisse respirer la peau. Lin/coton une belle association pour l'été.