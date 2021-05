The Walking Dead: qui sont les nouveaux méchants de la saison 11

On se rapproche du 22 août, date à laquelle les épisodes de la dernière saison de Les morts qui marchent, l’une des séries les plus remarquables de la dernière décennie. Pour aller penser à ce qui s’en vient, nous vous apportons les déclarations du showrunner du programme sur les nouveaux méchants et en quoi ils diffèrent de ceux que nous avons déjà vus à travers l’histoire. Regardez de quoi il s’agit!

La fiction d’AMC, basée sur les bandes dessinées de Robert Kirkman, a traversé une année 2020 difficile en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui les a amenés à interrompre sa diffusion. Ils sont revenus en octobre de cette année-là et en mars 2021, ils ont terminé la saison 10 avec des épisodes bonus. L’un des rapports officiels a souligné que nous serons en présence du plus gros épisode de l’émission, car il aura 24 chapitres au total.

le épisode 16 à partir de la dernière partie, appelée « Un certain destin », Il nous a montré la fin de la guerre des Whisperer, qui a commencé à la fin de la saison 9. En plus de la bataille, là, nous avons également vu Eugene, Yumiko, la princesse et Ezekiel en mission séparée, pour rencontrer Stéphanie. En arrivant sur place, ils sont entourés de mystérieux soldats en armure blanche pointant des armes sur eux. Qui sont-ils?

Dans une conversation avec Date limite, Angela Kang Explique: « Eh bien, quand nous avons vu ces personnages de type Stormtrooper apparaître dans la bande dessinée, je suis sûr que pour certains, c’était comme attendre, qui sont ces gars? les bandes dessinées le reconnaîtront comme la porte d’entrée de l’histoire du Commonwealth. Mais, pour les personnes qui ne connaissent pas la bande dessinée qui suit la série, je dirai simplement que nous sommes sur le point d’entrer dans beaucoup plus d’histoire avec ces gens. dites aussi, dans les profondeurs de cette nouvelle apocalypse, je devrais vous dire tout de suite que c’est comme un groupe très organisé, et comment pouvez-vous garder l’armure blanche propre? Qu’est-ce que cela vous dit en soi sur ces personnes? « .







Il a également ajouté les différences avec les Whisperers: « Ils ont créé ces armes semi-automatiques avec des pointes de baïonnette, donc tout indique un type de groupe très différent des Whisperers, qui aiment communier avec la nature. ». Enfin, il a détaillé: « Ce sont des gens qui devraient être derrière les murs et avoir accès à des choses, donc vous savez que nos personnages vont s’emmêler avec ces gars, et nous continuerons l’histoire à partir de là. ».