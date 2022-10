The Batman : Matt Reeves travaille sur trois nouveaux projets

Le directeur Matt Reeves travaille sur un troisième spin off de »homme chauve-souris », en plus de ceux déjà annoncés »manchot » et une série sans titre sur »Arkham Asylum ». Selon de nouveaux rapports, l’écrivain Joe Otterson a récemment commenté que Reeves travaille actuellement sur trois projets dans l’univers qui ont commencé avec » The Batman ».

En plus de ceux déjà mentionnés, Reeves conçoit un série dérivée axée sur le département de police de Gotham Cityun projet qui avait été annoncé précédemment mais qui a ensuite été abandonné, vraisemblablement remplacé par la série Arkham Asylum, bien qu’il ait maintenant été confirmé que sa production sera travaillée en parallèle.

Pour le moment, ni HBO Max ni Warner Bros. n’ont confirmé la réalisation de la série Gotham City Police Department. Le spin-off le plus avancé de ces trois est »The Penguin », une série qui mettra en vedette Colin Farrell reprenant son rôle d’Oswald »Oz » Cobblepot, mieux que le Pingouin, un rôle qu’il a également joué dans »The Batman ».

C’est en mars 2022 que Reeves a déclaré que la série policière située à Gotham City avait complètement changé d’orientation, se concentrant désormais sur l’asile d’Arkham.

« Le truc de la police de Gotham, cette histoire a un peu évolué », a déclaré Reeves. « En fait, nous sommes maintenant plus dans le domaine de ce qui se passerait exactement dans le monde d’Arkham en ce qui concerne la sortie de notre film et de certains des personnages. »

Si les rapports des trois nouveaux projets de Matt Reeves sont vrais, le réalisateur consacrerait tous ses efforts à la mythologie du Dark Knight, puisqu’en plus de « The Penguin » et de la série basée sur l’asile d’Arkham, Reeves produit également » The Batman 2″, qui a été éclairé par Warner Bros. plus tôt cette année.

»The Batman » est actuellement disponible sur la plateforme HBO Max.