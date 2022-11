Les personnages de « The Walking Dead » qui ont disparu et pourraient revenir dans le dernier chapitre

le tant attendu fin de « The Walking Dead » est encore à venir et pourrait réserver bien des surprises au public. Tout au long de ses onze saisons, quelques personnages ont cessé d’apparaître sur le AMC série, bien que cela ne signifie pas qu’ils sont morts. Dès lors, il est possible que certains d’entre eux reviennent sur le petit écran.

Est Dimanche 20 novembre, la finale sera présentée en première de la onzième et dernière saison de l’émission sur l’apocalypse zombie.

Après que douze ans à l’antenne, la fermeture de l’histoire a généré beaucoup d’attentes et de spéculations. Certains d’entre eux concernent qui pourrait mourir dans le dernier chapitre.

A cette occasion, nous parlerons des personnages qui peuvent réapparaître après avoir été absents un moment. Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de la saison 11 de « The Walking Dead ».

QUELS SONT LES PERSONNAGES QUI POURRAIENT RÉAPPARAÎTRE DANS LA FIN DE « THE WALKING DEAD » ?

7. géorgie

Georgie a été mentionnée à plusieurs reprises après Le retour de Maggie avec le reste de l’équipe. Cependant, ces conversations peuvent être juste pour fermer l’arc de son histoire sans avoir à consommer autant de temps d’écran, car il s’agit d’un personnage plutôt mineur.

Lorsqu’il a été annoncé que Jayne Atkinson ferait partie de la série, il y avait des spéculations selon lesquelles elle pourrait avoir un rôle principal en tant que Pamela Milton, la dirigeante du Commonwealth, mais son personnage n’était chargé que d’apprendre à Maggie à former une communauté.

Au cas où les producteurs décideraient qu’il fasse une petite apparition dans le final de « The Walking Dead », cela pourrait être si Alexandrie et Hilltop sont reconstruitsoù il serait impliqué.

Jayne Atkinson a joué Georgie dans les saisons précédentes de « The Walking Dead » (Photo : AMC)

5.Bertie

Bertie est interprétée par Karen Ceesay et est un personnage qui a fait sa première apparition dans la saison 6 de « The Walking Dead ». Bien qu’elle soit une figure secondaire, elle a été une survivante de l’apocalypse, a combattu dans la guerre contre Negan et a beaucoup de confiance avec Maggie.

Bien que n’a pas été dans la série depuis l’épisode 16 de la saison précédente, il se peut qu’il réapparaisse pour la finale de la série.

4.Cyndie

Cyndie a été mentionnée par Aaron dans l’épisode 18 de la dernière saison de « The Walking Dead ». Peut-être était-ce simplement pour faire référence aux versements précédents, mais cela pourrait aussi être un indice que le personnage pourrait revenir.

Rappelons que Sydney Park, l’actrice qui interprète le personnage, a confirmé à Where Is the Buzz TV que toujours en vie dans la série. Cependant, il n’est pas apparu depuis l’épisode 8 de la saison 10, après avoir la communauté océanique il a été sauvé par le Commonwealth.

Sydney Park a joué Cyndie dans « The Walking Dead » (Photo : AMC)

3.Morgan

Morgan a été l’un des personnages qui a été ajouté au spin-off de « The Walking Dead ». Dans ce cas, il fait partie du prequel « Fear of The Walking Dead » montrant le monde en transition vers l’apocalypse zombie.

Puisque la série fusionne avec l’original, il se peut que Morgan apparaisse pour la finale. Dans une conversation avec Insider, Lennie James, a déclaré que la possibilité existe.

« C’est tout ce que je peux dire», a déclaré l’acteur qui donne vie au personnage.

2.Michonne

Un autre personnage qui a également été mentionné dans les épisodes les plus récents a été Michonne, quand Judith a dit qu’elle n’avait pas entendu parler d’elle par le signal radio.. Par conséquent, il peut apparaître à travers ce média, informant qu’il est avec Rick et qu’ils sont tous les deux vivants, ce qui conduirait au spin-off des deux.

Danai Gurira joue Michonne dans « The Walking Dead » (Photo : AMC)

1.rick

Rick a été l’un des leaders de la série jusqu’à la saison 9 de « The Walking Dead », mais n’a été montré que dans des flashbacks par la suite. Par conséquent, nous pensons que s’il réapparaît pour la finale, Ce sera après le générique final, ce qui conduira son personnage à avoir son propre spin-off.