Luke Kirby réfléchit à la relation entre Midge et Lenny dans La merveilleuse Mme Maisel

À travers La merveilleuse Mme MaiselPendant cinq saisons, le public s’est demandé où irait la relation entre Midge Maisel (Rachel Brosnahan) et Lenny Bruce (Luke Kirby). Les deux sont des amis proches, qui partagent une passion pour le stand-up, mais la chimie indéniable entre les deux a souvent conduit les téléspectateurs à espérer plus. Alors que la majeure partie de la série est fictive, le personnage de Bruce est inspiré par le comédien réel du même nom qui est devenu populaire dans les années 1950 et 1960 sur la scène comique de New York. Bruce est décédé en 1966, à l’âge de 40 ans, des suites d’une overdose.





Au cours de la cinquième et dernière saison de La merveilleuse Mme Maisel, le temps d’écran de Kirby est bref, et nous le voyons pour la dernière fois lors d’une scène de flashback où il partage un repas avec Midge. Midge garde un jeton de ce repas, la fortune à l’intérieur d’un cookie, que nous la voyons tenir avant un moment charnière de sa carrière, démontrant le lien spécial entre les deux. Lors d’une récente conversation avec TVInsiderKirby réfléchit à la relation entre Midge et Lenny.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« J’ai l’impression qu’ils s’aiment. Ils partagent clairement une sorte d’alchimie parfois chaude. Mais ils partagent également une affection pour les poursuites et les aspirations de l’autre qui naissent d’idées folles sur ce que c’est que d’être une personne. fait qu’ils se connaissent, je pense que c’est vraiment de la chance. Ils sont comme deux trains qui circulent côte à côte. Il y a là un amour qui est égal à l’amour qu’ils ont pour le travail qu’ils poursuivent.

La merveilleuse Mme Maisel créé en 2017 et est rapidement devenu un favori parmi les critiques et les téléspectateurs. Kirby a remporté un Emmy Award en 2019 pour son rôle d’invité dans la série, tandis que Brosnahan a remporté un Emmy Award pour l’actrice principale exceptionnelle et deux Golden Globe Awards consécutifs en 2018 et 2019. Luke Kirby retrouvera bientôt la créatrice de la série Amy Sherman-Palladino pour Amazon. Studio’ Etoile. La série, qui a reçu une commande de 16 épisodes sur deux saisons, suit les danseurs et le personnel de deux compagnies de ballet de renommée mondiale situées à New York et à Paris. Kirby joue aux côtés La merveilleuse Mme Maisel Gideon Glick, et Camille Cottin, Simon Callow, Lou de Laâge et David Alvarez.





Lenny Bruce : à l’écran et hors écran

Première vidéo

Alors que La merveilleuse Mme Maisel n’explore pas la mort prématurée de Bruce, ceux qui connaissent le comédien savaient que Midge et Lenny ne finiraient probablement pas ensemble. La merveilleuse Mme Maisel a gardé leur histoire du célèbre comédien relativement légère et n’a abordé sa consommation de drogue que lors d’une scène de la saison quatre où Midge trouve des accessoires dans une chambre d’hôtel partagée.

Tout comme il est représenté dans la série, Bruce était connu comme un défenseur de la liberté d’expression qui discutait ouvertement de choses comme la religion, la politique et le sexe, dans une affaire souvent considérée comme inappropriée. Cela a souvent conduit à la difficulté de Bruce à obtenir des concerts, en particulier à la télévision. Au début des années 1960, Bruce a été arrêté à plusieurs reprises pour obscénité et a finalement été condamné pour un incident de 1964. En 2003, le gouverneur de New York, George Pataki, a accordé à Bruce une grâce posthume pour sa condamnation. En 2017, Pierre roulante a classé Bruce au troisième rang des comédiens de tous les temps, derrière Richard Pryor et George Carlin.