Shingeki no Kyojin: quand et à quelle heure voir l’épisode 12 de la saison 4

Shingeki no Kyojin se dirige lentement vers la fermeture finale de l’anime et se prépare à la première Saison 4, épisode 12. La dernière version a eu des révélations majeures et laissé les fans en attente. Ceux qui liront le manga se demandent encore si les pages seront adaptées et seront également devant l’écran pour voir un nouveau chapitre. Vérifiez quand, comment et où le voir pour ne manquer aucun détail!

Après la diffusion des prochaines heures, il n’y aura que quatre épisodes du quatrième opus. L’un des informateurs les plus reconnus sur Twitter de la saga, a rapporté que le programme n’aura pas de chemins et d’arcs WPF car ils seront adaptés dans une suite qui sera annoncée prochainement. Le 28 mars, Anime Japan 2021 aura lieu et on s’attend à ce qu’il soit annoncé comment la série se poursuivra. Le 44% des fans veulent plus de saisons ou un nouveau film, selon un sondage Spoiler.

Quoi qu’il en soit, la saison 4 progresse chaque semaine et La première de dimanche dernier a eu un duel moral à travers les personnages de Gabi et Falco. En outre, Reiner prend une décision impressionnante cela aura des conséquences dans votre avenir. À la fois, Eren commence à être une figure controversée au sein de la Légion de reconnaissance. Toutes ces inconnues restaient à révéler dans la prochaine version.

De quoi parlera Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12?

« Guides » Ce sera le 71e épisode de Shingeki no Kyojin et le douzième de la quatrième saison. « Qui doit-il haïr? Que doit-il haïr? Il pensait qu’il avait l’habitude de voir ses croyances ébranlées. Prochain épisode: Celui qui nous guide » est le synopsis officiel sur le site Crunchyroll.







Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 12 Première sur Crunchyroll?

La nouvelle version arrivera ce 28 février 2021 dans l’après-midi d’Amérique latine. Il sera basé sur les chapitres 110 du manga et montrera comment Zeke Jaeger a transformé les habitants de Ragako en Titans. Après la première il n’y aura que quatre épisodes jusqu’à la fin le 28 mars 2021.

Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 sur Crunchyroll?

Crunchyroll téléchargera l’épisode lui-même 28 février 2021 avec sous-titres espagnols et HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Fans qui ont la version gratuite ils devront attendre une semaine pour le voir jusqu’au 7 mars. En revanche, ce dimanche, ils pourront profiter du 70e chapitre.

À quelle heure regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 sur Crunchyroll:

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première au Mexique?

Tant pour le Mexique que pour l’Amérique centrale, ce sera à partir de 14 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première au Pérou?

Pour le Pérou, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première en Colombie?

Pour la Colombie, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première en Équateur?

Pour l’Équateur, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première au Panama?

Pour le Panama, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première en Bolivie?

Pour la Bolivie, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première au Venezuela?

Pour le Venezuela, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première en Argentine?

Pour l’Argentine, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première au Chili?

Pour le Chili, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première au Paraguay?

Pour le Paraguay, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 première en Uruguay?

Pour l’Uruguay, ce sera à partir de 17h45