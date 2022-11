Gamera : Rebirth : Netflix va faire revenir le personnage dans un nouvel anime

service de diffusion en continu Netflix vient d’annoncer le film »Gamera : Renaissance », qui sera le premier opus du monstre japonais classique depuis 2006. La nouvelle production sera un projet d’anime qui sortira sur le catalogue Netflix en 2023.

Gamera est apparu pour la première fois dans le film de 1965 » Gamera, le monstre géant ». Le personnage a été caractérisé comme une grande tortue préhistorique qui a muté en raison de l’exposition aux armes nucléaires. Le monstre a été créé par Daiei Film pour concurrencer la populaire franchise » Godzilla » créée par Toho.

Comme Godzilla, même si Gamera était un monstre qui détruisait tout ce qui se présentait à lui, il devint plus tard un protecteur de l’humanité, combattant avec des races extraterrestres et d’autres monstres géants.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Toho sortira un nouveau film Godzilla en 2023







Gamera est apparu dans 12 films depuis 1965. Suite à la sortie du dernier film » Gamera the Brave » en 2006, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses de redémarrage de la franchise. Il a même été rapporté qu’une nouvelle production de »Gamera » était en développement en mars 2014, mais rien n’a été confirmé après l’annonce.

Maintenant, » Gamera : Rebirth » sera le dernier épisode de la franchise. Netflix a sorti trois films d’animation » Godzilla » dans le passé, à commencer par » Godzilla: Planet of the Monster » sorti en 2018. Malgré des critiques pas si favorables, ils sont sortis après » Godzilla: Godzilla : Planet of the Monster » City on the Edge of Battle » et »Godzilla: The Planet Eater ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Kong : Skull Island : l’anime Netflix dévoile sa première image officielle

Netflix aura également une exclusivité sur « Skull Island », une prochaine série de style anime qui suivra les naufragés alors qu’ils tentent de s’échapper de l’île titulaire remplie de monstres. Cette production fera partie de MonsterVerse de Legendary Pictures, un univers de franchises qui rassemble des monstres de Toho tels que Godzilla et King Kong.

» Gamera: Rebirth » arrivera sur Netflix en 2023.