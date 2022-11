L’art de la sieste énergétique

Faire une sieste est sain, mais vous devez le faire correctement. Voici comment tirer le meilleur parti de votre sieste éclair !

Photo : Jamie Street/Unsplash

Faire une sieste peut être un bonheur absolu. Surtout après une longue journée de travail, il peut être agréable de s’assoupir sur le canapé. Cependant, vous devez garder à l’esprit que si votre sieste dure trop longtemps, vous aurez peut-être plus de mal à vous endormir la nuit ou à vous réveiller plus souvent. Dans l’ensemble, les siestes sont très bonnes pour la santé. Votre niveau d’énergie augmente, votre humeur s’améliore et vous vous sentez rechargé. Après une sieste, vos performances cognitives et physiques s’améliorent également. Votre santé cardiaque est également améliorée et votre mémoire fonctionne un peu mieux. Les siestes sont donc saines, mais la sieste parfaite doit répondre à certaines exigences pour être efficace.

Photo : Peijia Li/Unsplash

Essayez de ne pas laisser une sieste durer plus de 20 minutes. De cette façon, vous ne vous retrouverez pas dans un sommeil profond qui pourrait perturber votre sommeil. Assurez-vous donc de régler un réveil avant de vous allonger sur le canapé. Parfois, une sieste plus longue peut également être nécessaire et efficace. Par exemple, si vous travaillez de nuit ou si vous avez fait un effort physique important. Dans ce cas, une sieste de quatre-vingt-dix minutes peut donner les meilleurs résultats car vous traverserez tout le cycle de sommeil. Vos muscles auront une chance de récupérer. Le meilleur moment pour une sieste éclair est avant 15 heures. Plus l’heure de votre sieste est proche de l’heure à laquelle vous vous couchez normalement, plus votre sommeil sera probablement perturbé.