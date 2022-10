Les meilleurs films d’horreur des années 2000 avant Halloween

Halloween

Une nouvelle fête d’Halloween arrive, la fête des amoureux de la peur et de la terreur. Nous avons cinq films à vous proposer.

©IMDBVous avez le choix entre toutes sortes de sous-genres.

Chaque année, le mois d’octobre devient l’emblème de la terreur grâce à la célébration de Halloween qui est commémoré chaque 31 octobre. Le monde du cinéma regorge de grands représentants de cette fête (sans parler des films qui l’ont dans leur titre car le travail qu’il a réalisé Jean Charpentier et mis en vedette Jamie Lee Curtis), il est donc parfois difficile de s’asseoir et de choisir les meilleurs à regarder. Pour cette raison, nous avons raccourci la recherche et sélectionné cinq titres parmi les 2000 que vous pourrez découvrir dans les prochains jours.

+5 films d’horreur de la première décennie des années 2000

5 – Destination finale

Lancé en 2000, il est devenu un représentant du slasher et une franchise qui aura bientôt un nouveau film. Nous parlons d’une histoire centrée sur la mort, qui sans aucune forme spécifique, a une liste de futures victimes qui, malgré tous leurs efforts pour la tromper, ne pourront pas échapper à cette « destination finale ». Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, vous pouvez lire cette note que nous avons faite au créateur de la franchise. Le film est disponible sur hbo max.

4 – Les autres

Avec Nicole Kidman en tant que protagoniste et un rebondissement aussi impressionnant que celui de Sixième sensce film Alejandro Amenabar (qui n’est sur aucune plate-forme diffusion) est une excellente fable sur la perte et le deuil. Peu de cinéastes sont capables d’obtenir des performances aussi convaincantes de la part d’enfants, dans un film qui peut vous donner la chair de poule à plus d’une occasion.

3 – Activité paranormale

Aussi bien que Projet Blair Witch était un phénomène parmi les productions de la images trouvées, Activité paranormale marqué un avant et un après en matière de coupe de billets. Produit indépendamment, il ne coûte que 15 000 € ! et a réussi à lever près de 200 millions de dollars dans le monde. Ce n’est pas non plus sur les plates-formes, mais bien sûr, cela vaut la peine de chercher. Le film est centré sur un couple qui emménage dans une maison et commence bientôt à être hanté par une entité paranormale.

2 – Shaun des morts

Nous devons mettre une comédie d’horreur parmi toutes les options et quoi de mieux que de le faire main dans la main avec cette production de La trilogie Cornetto d’Edgar Wright. L’histoire mettant en vedette Nick Frost et Simon Pegg Est disponible en Apple TV et raconte l’histoire de deux perdants absolus qui se retrouvent soudainement au milieu d’une horde de zombies et doivent tout faire pour se sauver. Bon humour.

1 – Auberge

Maintenant que les voyages sont de retour et que la pandémie nous a donné une pause, quelle meilleure façon de penser à ce film sur la plus grande peur de tout routard : se retrouver kidnappé et torturé dans un pays et une culture complètement différents. Dirigée par Eli Rotha été lancé en 2006 et vous pouvez actuellement le voir sur hbo max. Bien sûr, soyez prêt à voir beaucoup de sang et certaines séquences ne convenant pas aux impressionnables.

