Austen Kroll jette de l’ombre sur l’entreprise de Patricia Altschul et enflamme une querelle

Austen Kroll de Charme du sud jette de l’ombre sur Patricia Altschul. Les stars de Bravo ont fait des allers-retours sur les réseaux sociaux, rendant les fans témoins de leur échange. Kroll a trouvé le succès avec sa bière et a profité de l’occasion pour prendre un coup à l’entreprise caftan d’Altschul. Les choses ont changé quand ils ont amené Madison LeCroy dans la conversation.

Patricia Altschul et Austen Kroll | Paul Cheney / Tommy Garcia / Bravo

Pourquoi Austen Kroll a-t-il ombragé Patricia Altschul?

Kroll aurait développé une bière qu’il appelle Trop Hop et a souligné ses efforts sur Charme du sud. La personnalité de la télé-réalité a récemment publié sur Instagram une mise à jour sur son entreprise. Kroll est heureux que son rêve devienne réalité après tout le temps qu’il a consacré.

«C’est assez génial de voir mon petit rêve de pipe avec Trop Hop se concrétiser d’une manière aussi cool», a déclaré Kroll. «Il est maintenant disponible en package et en draft dans toute la région de Charleston et au-delà.»

Il a demandé aux fans de lui laisser le temps de continuer à augmenter la disponibilité de sa bière. La co-vedette Shep Rose l’a félicité pour ses efforts en disant à quel point il était «très fier» de son «succès».

«Honnêtement, très fier du succès de mes amis. Austen, Craig Conover et moi sommes très proches et nous nous chamaillons mais le soutien est indéfectible », a répondu Rose. «Un jour, nous flotterons dans un océan des Caraïbes vieux et gris et en riant de notre merde. Je veux dire, nous le faisons déjà et je suis le seul à être gris.

Lorsqu’un fan a répondu en disant qu’ils étaient heureux que Kroll «ne se contente pas de gifler [his] nom sur quelque chose pour le colporter comme beaucoup de Bravolebs le font », la réponse fut une ombre pour Altschul.

« Non madame, pas de visages de chiens sur des morceaux de tissu surdimensionnés ici, » répondit Kroll.

La querelle se réchauffe

Quelques jours plus tard, un autre article a reçu beaucoup d’attention. Bravo a partagé un post sur LeCroy et Kroll et Altschul est intervenu. C’est après qu’un fan a dit qu’ils ne pouvaient pas supporter LeCroy en disant qu’elle n’utilisait Kroll que pour continuer Charme du sud.

«Ce n’est pas vrai», corrigea Altschul. «J’ai essayé pendant des années de la faire monter. Elle était à plusieurs Charme du sud événements invités par moi.

Kroll a vu l’échange et a ajouté: « Et finalement sur l’émission à cause de qui? »

Altschul a répondu à Kroll en disant qu’elle avait finalement convaincu LeCroy de rejoindre l’émission mais que le fondateur de Top Hop ne l’avait pas.

«Je ris légitimement à haute voix en pensant à cette conversation», répondit Kroll. «Viens au spectacle et lave mes cheveux, je jure que ce sera différent de Thomas et Landon et Cooper et Kathryn et Ashley.

Austen Kroll voulait le retour de Cameran Eubanks

Un Charme du sud La star qui n’est pas revenue pour la saison 7 était Cameran Eubanks. Le vrai monde alun est parti avant de filmer au milieu des rumeurs que son mari l’avait trompée, ce que Eubanks a complètement nié. Cependant, Kroll a l’impression qu’elle n’aurait pas dû partir et revenir à la série pour éclaircir les choses par elle-même.

« Je pensais que Cam aurait voulu potentiellement venir et remettre les pendules à l’heure, vous savez? » dit-il à Us Weekly. «Je ne peux pas dire si je me dis: ‘Pourquoi n’avez-vous pas fait ça?’ Ou, si elle dit: ‘Je ne donne pas pour autant ce que vous dites de moi.’ Donc, je ne sais pas si je devrais, comme, l’applaudir ou penser qu’elle a mal joué.

Charme du sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.