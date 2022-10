Qui est qui dans la saison 2 de « Barbarians »

Après deux ans, « Barbarians » (« Barbaren » est sa langue d’origine et « Barbarians » en anglais) revient avec une deuxième saison, qui sera diffusé sur Netflix le vendredi 21 octobre 2022. La série allemande créée par Andreas Heckmann, Arne Nolting et Jan Martin Scharf se déroule à l’époque du premier empereur romain, Auguste.

Avec Laurence Rupp, Jeanne Goursaud et David Schütter, ce drame de guerre historique raconte la lutte des peuples germaniques contre l’Empire romain racontée du point de vue des Allemands.

Jeanne Goursaud, David Schutter, Laurence Rupp et Bernhard Schütz font partie des acteurs qui reviennent dans la deuxième saison de « barbares”. Ils sont rejoints par de nouveaux acteurs comme Robert Maaser, Murathan Muslu et Andrea Garofalo, mais qui est qui dans la série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « BARBAROS »

1. Robert Maaser comme Odvulf

Robert Maaser, un acteur allemand qui a fait ses débuts sur l’écran international dans « Mission Impossible : Rogue Nation » et qui a participé à des productions telles que « The Palace », « Glow & Darkness » et « Tribes of Europa », est en charge de interprétant à Odvulf.

Robert Maaser joue Odvulf dans la deuxième saison de « Barbarians » (Photo : Netflix)

2. Murathan Muslu comme Maroboduus

Murathan Muslu, acteur autrichien connu pour « CopStories » et « Skylines », rejoint le casting de la deuxième saison de « barbares” en tant que Maroboduus the Marcomanni King, le principal antagoniste du nouvel opus.

Murathan Muslu joue Maroboduus dans la deuxième saison de « Barbarians » (Photo : Netflix)

3. Andrea Garofalo comme Aulus

Andrea Garofalo, acteur italien connu pour ses rôles dans « Medici », « Leonardo » et « Callibro », endosse le rôle d’Aulio dans les six prochains épisodes du drame de guerre historique, qui sortira le 21 octobre 2022.

Andrea Garofalo joue Aulus dans la deuxième saison de « Barbarians » (Photo : Netflix)

Rejoindre également la deuxième saison de « Barbarians »:

Stefan Rouzwitzky

Catherine Heyer

Alessandro Fella

Cynthia Micas

Gabrielle Rizzoli

Jean Lettre