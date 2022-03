La photo décontractée de Zendaya et Tom Holland prenant un café qui a ému les fans de Marvel

MERVEILLE

La paire Spider-Man a été exposée publiquement dans un café de Boston. Regardez la photo et découvrez tout sur leur romance décalée.

© GettyZendaya et Tom Holland renforcent leur relation.

L’amour a traversé l’écran et ils ne peuvent pas le cacher : Tom Holland et Zendaya ils renforcent de plus en plus leur relation qui a commencé comme une amitié il y a longtemps et qui est aujourd’hui installée comme l’une des romances les plus attrayantes de l’industrie. Les protagonistes de Spider-Man : Pas de retour à la maison Ils ont montré que leur lien va bien au-delà du plateau et ils arpentent les rues sans vergogne comme n’importe quel autre couple. Découvrez la photo qui a touché les fans de Marvel !

l’acteur de Inexploré et l’étoile de euphorie ils se sont rencontrés pour 2017 lors de la sortie du premier film de la dernière trilogie Spider-Man. Alors qu’il était appelé à donner vie à peter parkerelle s’est mise à la place de MJ, un jeune camarade de classe qui a commencé comme son ami, puis devient son amour et, plus tard, son partenaire. La véritable histoire n’est pas loin de là, puisque leur alchimie et leur complicité ont dépassé celle des personnages et sont devenues une réalité.

Après avoir été surpris par les paparazzi en train de s’embrasser Les anges, Zendaya et Tom ont admis leur relation. Et les théories ne se sont pas fait attendre : s’aiment-ils vraiment ? Est-ce une stratégie de marketing pour vendre plus de billets pour la première de homme araignée? Alors que de nombreux fans de Marvel ont remis en question leur relation, la vérité est que beaucoup d’autres étaient ravis de leur lien sain et affectueux.

Ainsi, ils sont devenus l’un des couples les plus recherchés de Hollywood. Chacune de leurs dates est enregistrée par des followers qui partagent leurs images sur les réseaux sociaux et qui sont ravis de les voir plus ensemble que jamais. ont traversé Londres après avoir visité la famille Holland et autour de Los Angeles. Mais maintenant le départ a eu lieu dans BostonÉtats-Unis, et dans un lieu plutôt saisissant.

Tom et Zendaya ont clairement indiqué qu’ils n’éviteraient pas les endroits bondés et qu’ils traîneraient comme n’importe quel autre couple. En ce sens, ils sont entrés dans Cafétéria Tatte Bakery pour le petit déjeuner au bar, juste à côté des autres clients. Alors qu’ils souriaient, un utilisateur nommé Scott Lundgren a capturé l’image tendre qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, atteignant des milliers de ‘tu me plais‘.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂