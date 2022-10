10 choses qui se produiront dans la finale de « House Of The Dragon »: Rhaenyra rassemble les Noirs, une grande bataille, et plus encore

Il manque de moins en moins pour la première du chapitre final dès la première saison de « Maison du Dragon » (« La maison du dragon »). Ceci est le dixième épisode (1×10) de la série, Il s’intitule « The Black Queen » (« The Black Queen ») et est réalisé par Greg Yaitanes.

En prélude à son lancement, HBO a publié un aperçu passionnant du dernier épisode de la production créée par Comté de Ryan. Ainsi, des médias tels que ScreenRant ont déjà établi les principaux événements qui se produiront dans son dénouement.

Vous voulez en savoir plus sur ce dernier épisode ? Ensuite, sachez 10 choses qui se produiront dans le saison 1 épisode 10 de la Série HBO Max « Maison du Dragon ».

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CHAPITRE DIXIÈME DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

1. Avertissement de Rhaenys

Après s’être échappé du Vert lors du couronnement de Aegon II Targaryen, la princesse rhaenys arrive avec son dragon meleys un Dragonstone (Dragonstone). D’après la bande-annonce de la finale de la saison, elle prévient Rhaenyra Oui Démon sur les plans des alliés de Haute tour d’Alicent. Ils apprennent ainsi que la vie de la fille aînée de Viserys I et celle de leurs enfants sont en grand danger.

Eve Best dans le rôle de la princesse Rhaenys Targaryen dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

2. La préparation des Noirs pour la Danse des Dragons

partisans de Rhaenyra se réunissent pour préparer leur défense dans la guerre civile pour la revendication de la Trône de fer. Ainsi, le tableau peint avec la carte de Westeros (Ouest) et les efforts de les Noirs pour gagner le Danse des Dragons.

3. Le plan de Jacaerys et Lucerys

Jacaerys Oui Lucerys font également partie des projets les Noirs. Dans la bande-annonce de la série, le premier-né de Rhaenyra il dit à sa mèreEnvoyez-nous. » D’après les travaux de George RR Martin, elle leur fait jurer qu’ils ne participeront pas à la bataille. Cependant, il accepte qu’ils voyagent partout Westeros à la recherche d’alliés supplémentaires à sa cause.

Daemon et Rhaenyra Targaryen dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

4. Lucerys Velaryon vole avec Arrax

Lucerys Velaryon voyager à Fin de la tempête en tant que cavalier de déployer. Il cherche à remplir le rôle de messager de sa mère tout en faisant face à une tempête implacable. Selon les livres, le garçon a été envoyé pour convaincre Borros Barathéon rejoindre le côté de Rhaenyra.

5. Aemond enlève son cache-œil

Dans « Feu et sang » (« Fire & Blood »)il est révélé que Aemond Targaryens il a un saphir à la place de l’œil qu’il a perdu. C’est la première fois qu’il le montrera dans la série. Car dans les textes originaux il rencontre Lucerys dans Fin de la tempêtec’est peut-être une façon de rappeler à votre neveu ce que vous lui avez fait quand il était enfant.

6. Ser Erryk Cargyll jure allégeance à Rhaenyra Targaryen

Après avoir été témoin de la cruauté de Aegon II dans le chapitre précédent, Ser Erryk Cargyll aider la princesse rhaenys pour échapper à son enfermement dans Donjon rouge. Lors du dernier volet de la première saison, il prêtera allégeance à Rhaenyraavec la couronne de Viserys I Dans les mains. De cette façon, il devient l’un des Noirs et l’ennemi de son propre frère jumeau, Ser Arryk.

Elliott Tittensor dans le rôle de Ser Erryk Cargyll dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

7. Daemon chante pour un dragon

vhargarle plus grand dragon de tous Westerosfait partie de l’armée les Verts. Dans ce sens, Rhaenyra voit la nécessité d’acquérir d’autres de ces êtres fantastiques pour les égaler. Pour cela, Démon essayez de vous calmer avec une chanson Vermithor, « La fureur d’airain ». C’est le deuxième plus grand dragon du royaume, qui était monté par Jaehaerys et qu’il s’est enfui pierre de dragon après la mort du monarque.

8. Otto Hightower affronte Daemon Targaryen

Comme dans le deuxième épisode de fiction, Démon Targaryen et Otto High Tower se réuniront sur les marches de pierre de dragon. A cette occasion, Rhaenyra réussi à les séparer sans verser de sang. Maintenant, ce n’est probablement pas le cas.

Rhaenyra Targaryen dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

9. La grande bataille finale

Le dernier plan de la bande-annonce de l’épisode 10 montre vhargarle dragon de Aémondchasser déployer Oui Lucerys. De cette façon, nous aurons la grande bataille de ces personnages en fin de saison, dont l’issue déclenchera une série d’actes de vengeance des deux côtés.

10. Le début officiel de la Danse des Dragons

Cet épisode marque le début officiel de la Danse des dragonscette guerre civile du Targaryen apparus au cours des derniers chapitres. Dès lors, tout sera prêt pour les prochains affrontements que l’on verra dans la deuxième saison du prequel de « Jeu des trônes ».

La carte de Westeros dans le season finale de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

COMMENT REGARDER LA FIN DE LA PREMIÈRE SAISON DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

« Maison du Dragon » présentera la finale de sa première saison le dimanche 23 octobre, à travers de HBOMax. Voici les horaires par pays :

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20h le 23 octobre

20h le 23 octobre États-Unis, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h le 23 octobre

21h le 23 octobre Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h le 23 octobre

22h le 23 octobre Espagne: 3h du matin le 24 octobre

PLUS D’INFORMATIONS SUR « MAISON DU DRAGON »

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DU NEUVIÈME ÉPISODE DE « MAISON DU DRAGON » ?

Vers la fin du neuvième chapitre de la série, Haute tour d’Alicent confronte son père en réalisant qu’elle n’était qu’une pièce de plus dans le jeu de pouvoir de son père. Otto.

Ensuite, vous déclarez que vous avez l’intention d’envoyer des conditions appropriées à Rhaenyra Targaryen si bien qu’il accepte de renoncer à sa couronne « sans vergogne ». Face à cela, son père lui dit que son idée va déclencher une rébellion de la princesse et de ses alliés. (les Noirs). PLUS DE DÉTAILS ICI.

QUELS DÉTAILS CACHENT LE CHAPITRE NEUVIÈME DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

La mort de Lyman Beesbury : Dans la série, Lyman Beesbury a été tué par Ser Criston Cole en se fracassant la tête contre la table du Conseil. Il est également mort d’une mort terrible dans le livre, mais il en existe trois versions: sa disparition dans les cellules noires, la gorge de Cole tranchée et finalement jetée par la fenêtre sur des pointes acérées.

Dans la série, Lyman Beesbury a été tué par Ser Criston Cole en se fracassant la tête contre la table du Conseil. Il est également mort d’une mort terrible dans le livre, mais il en existe trois versions: sa disparition dans les cellules noires, la gorge de Cole tranchée et finalement jetée par la fenêtre sur des pointes acérées. Dorne n’a pas encore été envahie : Comme dans « Fire & Blood » (« Fire & Blood ») de George RR Martin, Dorne ne fait pas encore partie des Sept Royaumes de Westeros (Ouest), car il hésite à se rendre depuis l’époque d’Aegon Le Conquérant. C’est pourquoi Tyland Lannister se demande si la ville a déjà été envahie lors de la réunion du Conseil. VÉRIFIEZ LA LISTE COMPLÈTE ICI.

LA RELATION ENTRE LARYS STRONG ET ALICENT HIGHTOWER

Tout au long de la série, la proximité entre Seigneur Larys Strong et la reine Haute tour d’Alicent. Sa première approche cruciale est survenue alors qu’elle n’était encore qu’une jeune mariée et que l’homme l’a approchée avec l’idée d’assigner son fils Aegon II en tant que digne successeur Viserys Imalgré la présence de Rhaenyra comme héritière.

Plus tard, c’est lui qui a ordonné le meurtre de son père Lyonel Et son frère Harwing fort, parce qu’il voulait exaucer les souhaits de la reine et éliminer ses principales menaces. PLUS DE DÉTAILS ICI.

QUI SONT LES ENFANTS D’ALICENT HIGHTOWER ?

Aegon II Targaryen : d’après le livre « Sang et feu » premier fils de Haute tour d’Alicent il s’appelle Aegon II Targaryen et est né l’année 107 ap. J.-C. . On l’a aussi vu dans le troisième chapitre de la série télévisée, où l’on célébrait le deuxième anniversaire de l’enfant et la succession de la princesse. Rhaenyra Targaryen en tant qu’héritière du trône, elle était menacée.

d’après le livre premier fils de il s’appelle et est né l’année . On l’a aussi vu dans le troisième chapitre de la série télévisée, où l’on célébrait le deuxième anniversaire de l’enfant et la succession de la princesse. en tant qu’héritière du trône, elle était menacée. Helaena TargaryenHelaena Targaryen né cette année 109 ap. J.-C. dans le débarquement du roi. elle chevauchait le dragon feu de rêve et épousa son frère aîné, Agon II. Comme beaucoup d’autres membres de leur famille, ils ont approuvé l’inceste. VÉRIFIEZ LA LISTE COMPLÈTE ICI.

FICHE TECHNIQUE DE LA « MAISON DU DRAGON »

Nom d’origine : « Maison du dragon »

Basé sur « Fire and Blood » de George RR Martin

Genres : Action, Aventure, Fantastique, Drame

Pays d’origine : États-Unis

Langue d’origine : anglais

Créateurs : Ryan J. Condal et George RR Martin

Musique : Ramin Djawadi

Distributeur : Warner Bros Domestic Television Distribution

Lieux de production : Portugal, Angleterre, Espagne, États-Unis.

Diffuseur : HBO

Saisons : 1

Nombre d’épisodes : 10

QUI EST GAEMON PALEHAIR, LE FILS BÂTARD D’AEGON II TARGARYEN ?

Gaemon est le fils présumé d’Aegon II Targaryen et d’une prostituée de King’s Landing connu sous le nom de Essie.

A cause de son cheveux blond platineétait connu sous le nom de Gaemon Palehair (Cheveux blancs). PLUS DE DÉTAILS ICI