Les images du tournage de Beverly Hills Cop 4 révèlent le retour du juge Reinhold et John Ashton

Production sur le tant attendu Flic de Beverly Hills 4 est maintenant en cours, et d’autres images du tournage ont émergé, révélant le retour de personnages plus originaux aux côtés d’Axel Foley d’Eddie Murphy. Après quelques spéculations et inquiétudes, le juge Reinhold et John Ashton ont maintenant été repérés sur le plateau, les acteurs reprenant respectivement leurs rôles de détective William « Billy » Rosewood et de sergent John Taggart.

Publié avec l’aimable autorisation de @davidleestokesles images montrent à la fois le juge Reinhold et John Ashton de bonne humeur, avec leurs sourires et leur joie évidente d’être de retour sans aucun doute reflétés sur les visages de Flic de Beverly Hills fans partout. Jusqu’à présent, on ne savait pas si Reinhold et Ashton rejoindraient Eddie Murphy lors de la quatrième sortie du Flic de Beverly Hills, qui s’intitule désormais officiellement Flic de Beverly Hills : Axel Foley. Et c’est vraiment super de les revoir.

Sorti avant 1984, le premier Flic de Beverly Hills a présenté au public Eddie Murphy en tant que détective Axel Foley, un jeune flic téméraire avec un penchant pour faire des blagues et faire le travail. Réalisé par Martin Brest, Flic de Beverly Hills trouve Foley se rendant à Beverly Hills, en Californie, pour résoudre le meurtre de son meilleur ami, faisant équipe avec le sergent John Taggart et le détective Billy Rosewood en cours de route.

Flic de Beverly Hills a été un énorme succès critique et commercial, engendrant une franchise et en lançant Eddie Murphy dans la stratosphère hollywoodienne. Le dernier public a vu Axel Foley était en Flic de Beverly Hills III il y a près de 30 ans. Les fans attendent et se demandent si Murphy serait persuadé de revenir pour plus depuis un certain temps, et avec la récente augmentation des suites héritées, Flic de Beverly Hills : Axel Foley est maintenant un aller.





Eddie Murphy a été repéré sur le tournage de Flic de Beverly Hills : Axel Foley

La vue délicieuse du juge Reinhold et de John Ashton n’est pas la première fois que nous avons droit à des images de l’ensemble de Flic de Beverly Hills : Axel Foley, avec Eddie Murphy vu en costume comme le grand Axel Foley. Vêtu d’une veste similaire à celle qu’il a portée pour la première fois il y a toutes ces années, Murphy est représenté avec son bras en écharpe. Ce qui confirme apparemment qu’Axel sera à la hauteur de ses vieux tours.

En plus de Murphy, Reinhold et Ashton, la star originale Paul Reiser reviendra également dans la suite en tant que détective Jeffrey Friedman.

Détails du terrain pour Flic de Beverly Hills : Axel Foley sont actuellement gardés secrets, mais nous pouvons supposer en toute sécurité qu’Axel sera à nouveau ramené à Beverly Hills pour lutter contre le crime et attraper les criminels derrière. Bien que nous ne connaissions pas l’intrigue, plusieurs détails entourant Flic de Beverly Hills : Axel Foley ont maintenant été dévoilés. Rejoindre Eddie Murphy dans la suite très attendue sont Taylour Paige (Black Bottom de Ma Rainey, The Toxic Avenger) et Joseph Gordon-Levitt (500 jours d’été, The Dark Knight Rises).

Flic de Beverly Hills : Axel Foley n’a pas encore de date de sortie mais fera ses débuts sur Netflix.