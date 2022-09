Qui sont les enfants d’Alicent Hightower dans « La Maison du Dragon »

Dimanche dernier, le 4 septembre, la première du troisième chapitre de « La Maison du Dragon », la préquelle réussie de « Game of Thrones ». Ainsi, dans cet épisode, on découvre que Haute tour d’Alicent avait un fils avec lui le roi Viserys Ier, qu’ils nommèrent Aegon. De plus, elle était enceinte de son deuxième bébé.

De cette façon, certains téléspectateurs peuvent se demander combien d’enfants le mariage a eu au total. En ce sens, nous expliquons aujourd’hui ce qu’il nous dit le travail de l’écrivain George RR Martin sur la progéniture de ce couple.

Découvrez ci-dessous qui ils sont. fils de Haute tour d’Alicent dans « Maison du Dragon ». Découvrez ainsi, qui sont les frères de Rhaenyra Targaryen dans la série de HBOMax.

QUI SONT LES ENFANTS D’ALICENT HIGHTOWER ?

1. Aegon II Targaryen

d’après le livre « Sang et feu »premier fils de Haute tour d’Alicent il s’appelle Aegon II Targaryen et est né l’année 107 ap. J.-C.. On l’a aussi vu dans le troisième chapitre de la série télévisée, où l’on célébrait le deuxième anniversaire de l’enfant et la succession de la princesse. Rhaenyra Targaryen en tant qu’héritière du trône, elle était menacée.

Le nom du personnage est dû à Aegon « le Conquérant » (en anglais: « Le Conquérant”), qui fut le premier Roi des Sept Royaumes dans l’histoire de Ouest et fondateur de la dynastie Targaryen.

Aegon II est vu par son grand-père Otto High Tower comme une opportunité d’avoir plus de pouvoir. Au fil du temps, sa prétention au trône en tant que premier fils de Viserys I ce sera un problème pour Rhaenyra Oui Démon Targaryen. Il était aussi le cavalier du dragon nommé Feu solaire.

Aegon, le premier-né mâle du roi Viserys I dans le troisième chapitre de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

2. Helena Targaryen

Helena Targaryen né cette année 109 ap. J.-C. dans le débarquement du roi. elle chevauchait le dragon feu de rêve et épousa son frère aîné, Aegon IItout comme de nombreux autres membres de sa famille, qui ont approuvé l’inceste.

Ils ont tous les deux eu 3 enfantsJaehaerys, Jaehaera et Maelor). Après le meurtre de l’aîné d’entre eux, c’est le plus jeune de ses descendants qui hérita du trône de fer.

Helaena Targaryen dans les bras de la reine Alicent Hightower lors de l’avant-première du quatrième chapitre de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

3. Aemond Targaryens

Aemond Targaryen, était connu comme « Aemond le borgne » (en anglais: « Aemond One-Eye »), car il a perdu un œil dans sa jeunesse et a porté un saphir à sa place. À la naissance, on disait qu’il faisait la moitié de la taille de son frère. Aegonmais doublement féroce.

Il était considéré comme l’un des meilleurs guerriers de tout le royaume et était le cavalier du dragon vhargarla puissante créature qui chevauchait Visenya Targaryenépouse Aegon « le Conquérant ». Il avait 19 ans lorsque son père est décédé.

4.Daeron Targaryens

Finalement, Daeron Il était le quatrième et dernier fils de Alicent. Né cette année 115 après JC., était surnommé «l’audacieuxet c’était le cavalier du dragon Tessarion. Ayant grandi dans l’ombre de ses frères, il s’est habitué à suivre des ordres plutôt qu’à en donner.

Lors des événements de la Danse des dragonsest considéré comme une menace pour Rhaenyra, en devenant héritier. Sa mort était un mystère, car son corps n’a jamais été retrouvé. Pour cette raison, de nombreux imposteurs se sont fait passer pour lui après sa mort.

COMMENT REGARDER « LA MAISON DU DRAGON » ?

Vous pouvez profiter de la série « Maison du Dragon » (titré « La Maison du Dragon »en espagnol) à travers hbo max. Depuis le 21 août 2022la production est disponible à l’international dans ledit plate-forme de diffusion en continu. Les chapitres sont publiés tous les dimanches.