Les Yeux de Tammy Faye : qui sont les vrais personnages

Le film était l’une des sorties en salles et arrive maintenant sur Star + le 6 avril, mais nous vous dirons d’abord qui est qui.

© ImbdLes Yeux de Tammy Faye : qui sont les vrais personnages

« Les yeux de Tammy Faye » était l’un des films qui est sorti en salles fin mars et arrive maintenant à Étoile+ le 6 avril. Le film met en vedette Jessica Chastain, qui a remporté une statuette au Oscars 2022 dans le trio de ‘Meilleure actrice’ pour son interprétation de la télévangéliste Tammy Faye.

Le film raconte que dans les années 1970 et 1980, Tammy Faye et son mari, Jim Bakker, ont construit le plus grand réseau mondial de chaînes religieuses et un parc à thème à partir de pratiquement rien, et sont devenus extrêmement populaires grâce à leurs messages d’amour, d’acceptation et de prospérité.

Tammy Faye était légendaire pour ses cils indestructibles, sa façon originale de chanter et sa générosité à accueillir les gens de toutes sortes. Mais il ne fallut pas longtemps pour que des irrégularités financières, des rivalités, des intrigues et des scandales fassent tomber un empire méticuleusement construit. De Spoiler, nous détaillerons qui est qui dans la vraie vie.

Qui sont les vrais personnages ?

Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain)

Née dans le Minnesota en 1942, Tammy Faye Bakker est allée au Central Bible College de Minneapolis et y a rencontré Jim Bakker, qui allait devenir son mari. Tous deux ont commencé la voie évangéliste, petit à petit, ils ont constitué le plus grand empire évangéliste du pays, traversant des crises conjugales successives et de nombreux scandales médiatiques liés à l’infidélité et aux arnaques au passage.

Pour donner vie à ce personnage, Chastain a puisé dans tout le matériel télévisé accessible de Tammy et a étudié pendant six ans. L’actrice a pratiqué le chant, un domaine qui était connu car elle a travaillé pour obtenir une interprétation qu’elle a donnée avec le télévangéliste.

Jim Bakker (Andrew Garfield)

Jim Bakker était un homme avec une vie compliquée en raison d’avoir été abusé et abandonné dans son enfance. acteur anglo-américain Andrew Garfield donne vie à Bakker dans le film. « Jim est en fait une personne très compliquée. Il m’a été facile de tomber amoureuse de lui. Ce que lui et Tammy ont fait était très radical. Ils ont créé une alternative inhabituelle aux autres émissions de télévision chrétiennes de l’époque. Ils avaient le désir de guérir les gens. Au lieu d’attendre la joie au paradis, ils prônaient le bonheur ici et maintenant. Son malheur était qu’il perdait de vue tout cela. Mais sa faillibilité me fascine. »Détails Garfield.

Rachel (Cherry Jones)

Rachel est la mère de Tammy Faye, une religieuse très conservatrice qui n’a pas été pleinement acceptée par l’église malgré sa fidélité à la foi. La séparation avec le père de Tammy l’a marginalisée dans sa communauté.

Jerry Falwell (Vincent D’Onofrio)

Il est incontestablement un personnage clé du film. Fanatique de la bible et regarde chaque mouvement des Bekkers. Malgré tout, il entretient une fausse amitié avec eux. Il veut ce qu’ils ont et sait que le seul moyen de l’obtenir est de leur prendre ce qu’ils ont construit.

Le rôle de Falwell est joué par l’acteur Vincent D’Onofrio et il a expliqué à propos du personnage : « Ce monde entier est bizarre parce que c’est comme le show business. Ces télévangélistes sont comme des acteurs. Et Falwell est une sorte de Judas. Il se lie d’amitié avec les Bakker, gagnant leur confiance, puis dit qu’il les connaissait à peine. L’ascension du couple, sa trahison et leur chute sont toutes très shakespeariennes. ».

