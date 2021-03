My Hero Academia saison 5 épisode 1 pour être un autre épisode de récapitulation

Dans la dernière saison de My Hero Academia, nous avons vu Midoriya obtenir sa licence de héros. Deku se met au travail avec les autres personnes travaillant sous All Might. Après avoir vaincu la révision, Midoriya s’avère être un successeur éligible à All-Mighty. Mais perd l’un de nos favoris Sir Nighteye à la fin de la bataille. Il avait une fois émis l’hypothèse que All Might. Parallèlement à la façon dont Endeavour s’est avéré être le héros numéro 1 dans le cœur des gens. Cela se termine par un autre rêve étrange de Midoriya.

La saison 5 de My Hero Academia devrait être pleine de scènes de combat, tout comme la saison précédente. Deku donne tout pour protéger tout le monde autour de lui. Il couvrira divers aperçus sur l’origine des bizarreries et d’autres détails pour mieux comprendre l’histoire.

My Hero Academia Saison 5

L’histoire de la saison 5 de My Hero Academia se poursuivra avec l’étrange rêve de Deku. Deku pourrait peut-être maîtriser une nouvelle capacité que même All Might ne pourrait pas maîtriser. C’est probablement le moyen de communiquer avec le passé pour tous les utilisateurs. On peut donc s’attendre à beaucoup de surprises de la part de Deku. En outre, la saison donnera un aperçu de l’origine des bizarreries puisque Midoriya est approché avec le premier utilisateur de bizarreries pour lui dire quelque chose. La saison nous emmènera aux mystères derrière l’existence de Tous pour un et un pour tous.

Dans le dernier épisode, All for one a été vu en train de se détendre en prison malgré sa défaite face à All Might. Avec la condition déchirante d’All Might, Deku pourrait lui faire face le prochain. Après avoir hérité de la bizarrerie du tout-pour-un, Tomura Shigaraki devrait être le principal méchant de la saison 5 de la MHA.

Vous pouvez également lire: Meilleures citations inspirantes d’Izuku Midoriya

My Hero Academia saison 5 épisode 1

On s’attend à nouveau à ce qu’il commence par un autre épisode récapitulatif de la nouvelle saison, tout comme les deux dernières saisons. Par conséquent, la vraie histoire devrait commencer à partir de l’épisode 2. Parallèlement, la classe devra subir un autre examen difficile. L’arc d’entraînement conjoint sera à venir dans My Hero Academia Saison 5. Ils devront se forcer au-delà de leur ligue. Ce ne sera tout simplement pas Midoriya qui pourra développer son pouvoir, mais d’autres aussi. Mais le premier épisode ne sera pas vraiment une histoire puisqu’il sera basé sur un autre récapitulatif.

La saison apportera une contribution détaillée à Endeavour. Il y aura plus de membres dans la saison 5. Tous pour un ont été retirés la saison précédente. Mais Shigaraki construira la ligue des méchants qui les rejoindra. Ils se relèveront pour se venger.

My Hero Academia Saison 5 Episode 1 Date de sortie

Le Le premier épisode de My Hero Academia sortira le 27 mars 2021. Les prochains épisodes seront disponibles officiellement sur FUNimation et Crunchyroll, ce qui est le même que ses saisons précédentes.

Vous pouvez également lire My Hero Academia Saison 5: date de sortie, spoilers et mises à jour!

À propos de My Hero Academia

Boku no Hiro Academia est le nom japonais de My Hero Academia. L’anime est basé sur des super-héros. Kohei Horikoshi a écrit et illustré la série manga. Weekly Shonen Jump a sérialisé le manga depuis juillet 2014. Il a rassemblé plus de 29 volumes de Tankobon.

Aperçu de la saison 5 de My Hero Academia Le 27 mars 2021 est la date! pic.twitter.com/En1jHKpHDj – Armure de complot (@plotarmoryt) 27 février 2021

Izuku Midoriya est né sans aucune bizarrerie. Ici, les bizarreries sont appelées superpuissances. Malgré cela, il est très optimiste et veut être assez fort un jour pour protéger tous ceux dont il se soucie. Midoriya idolâtre le héros légendaire All Might. En raison d’une rencontre inattendue, Deku acquiert une puissante bizarrerie. All Might lui donne une chance de changer son destin. Mais d’abord, il doit réussir l’examen d’entrée à l’UA.

Pour en savoir plus, restez à jour avec 45Secondes.fr.