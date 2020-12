La machine à écrire Barbie qui a introduit les filles au chiffre énigmatique (sans qu’elles le sachent)

S’ils t’ont dit ça machine à écrire Barbie enfant que vous avez donné à vos enfants que Noël était en fait une machine Enigma qui pouvait produire des messages secrets que vous penseriez qu’ils sont devenus fous. Mais la vérité est que Mattel, l’une des plus grandes entreprises de jouets au monde, a vendu une série de machines à écrire sur le thème de Barbie dans les années 1990, capables de crypter les messages et de les décrypter plus tard. Ces enfants avaient entre les mains un outil utilisé par l’espionnage pendant un demi-siècle et ne l’ont jamais su.

La Barbie Typewriter E-118 était une machine à écrire électronique à bas prix développée comme jouet par Mehano en Slovénie et vendue dans le monde entier par la société américaine de jouets Mattel. Il se composait d’un corps en plastique avec un clavier à 49 boutons, d’un rouleau en plastique acceptant les feuilles de papier courantes et d’une imprimante à marguerite. Cette machine à écrire Barbie était le dernier modèle de la gamme de produits qui a commencé avec la conception de la E-115, qui a été vendue directement par le fabricant slovène.

Quand Mattel a adopté le E-115 En complément de leur gamme de produits Barbie, ils voulaient cibler un public principalement féminin vers l’âge de cinq ans. Ce qu’ils ont fait, c’est créer un étui à crayons rose et violet et ajouter le logo et l’image Barbie sur le corps. Comme on pensait probablement que l’écriture secrète ne plairait pas aux filles, les fonctions d’encodage et de décodage ont été omises du manuel d’instructions. Cependant, ces fonctionnalités sont toujours accessibles si vous savez comment les activer.

Modèle de la machine à écrire Barbie E-118 vendue par Mattel.

En plus d’une variété de fonctionnalités de composition telles que l’espacement des lettres et le soulignement, ce jouet était capable d’encoder et de décoder des messages secrets, en utilisant l’un des quatre modes de cryptage intégrés. Ces modes ont été activés en entrant une séquence de touches spéciale sur le clavier et n’ont été expliqués que dans les instructions du modèle d’origine.

Encodage et décodage

Bien qu’il existe de nombreux modèles et variantes de pays différents des machines à écrire Barbie (et le PCB interne a été repensé plusieurs fois), les fonctions de cryptage semblent être présentes dans tous les modèles électroniques. Les fonctions de cryptage sont accessibles en appuyant sur SHIFT et LOCK en combinaison avec l’une des touches mises en évidence dans le diagramme ci-dessous:

Les fonctions de cryptage de la machine à écrire Barbie consistent en un chiffrement de substitution mono-alphabet, également connu sous le nom MASC, avec quatre clés différentes – quatre alphabets transposés différents – que nous pouvons appeler KEY 1 à 4. Lors de l’encodage d’un message, le MOT DE PASSE souhaité avec les quatre premiers boutons de la rangée supérieure du clavier. Pour commencer le codage, trois touches doivent être enfoncées simultanément:

Une fois la CLÉ sélectionnée, vous pouvez continuer à rédiger le message texte en clair et le message texte crypté apparaîtra sur le papier. Et comment le destinataire peut-il savoir ce qui a été écrit? Eh bien, vous devez simplement sélectionner la clé appropriée pour la décoder, en utilisant la combinaison de touches correspondante indiquée ci-dessous (le même processus, en sens inverse):

Une fois la CLÉ à décoder sélectionnée, le destinataire doit saisir le message texte crypté sur le clavier et, si tout se passe bien, le message texte original apparaîtra sur le papier. Pour revenir à l’utilisation normale de la machine à écrire, utilisez simplement cette combinaison de touches:

Pour différents pays du monde, diverses variantes de machines à écrire ont été fabriquées. Dans certains cas, cela n’a affecté que la disposition du clavier et de la roue d’impression. Mais il est vrai que les instructions d’encodage et de décodage peuvent ne pas être correctes pour toutes les variantes linguistiques, car ces mises en page ont été faites en anglais, allemand et français.

Tables de substitution

Les tableaux suivants montrent l’alphabet de remplacement pour chacun des quatre modes de cryptage pour la version britannique du E117B, qui a une disposition de clavier QWERTY. Caractères standard:

Caractères spéciaux:

Images: Musée de la crypto