Les hommes blancs ne peuvent pas sauter le remake obtient le directeur du remake de House Party Calmatic

Au début des années 90, un nouveau film intitulé Les hommes blancs ne peuvent pas sauter aidé Woody Harrelson à trouver ses marques dans l’industrie du cinéma à la suite de À votre santé vers une conclusion, et a également stimulé la carrière de Wesley Snipes. Maintenant, il semble que le film basé sur le basket-ball soit prêt à recevoir le traitement de remake et cherche Calmatic pour diriger tout juste son travail à la tête du redémarrage de Fête à la maison pour la nouvelle ligne. Selon Deadline, le réalisateur travaillera avec un scénario co-écrit par Doug Hall et Kenya Barris, qui produira également le film.

Dans le film original, deux arnaqueurs de basket-ball de rue tentent de se bousculer, puis unissent leurs forces pour essayer de faire un plus gros score basé sur l’idée que « les hommes blancs ne peuvent pas sauter ». On ne sait pas si le remake sera un vrai semblable en ce qui concerne l’histoire, mais comme pour la plupart des remakes, il est peu probable que l’idée s’éloigne trop de l’intrigue du film original.

Calmatic est surtout connu jusqu’à présent pour avoir réalisé de nombreux clips, dont une petite chanson dont vous avez peut-être entendu parler, intitulée Route de la vieille ville, et il a également souvent travaillé avec des personnalités comme Khalid, Pharrell et Zayn. Nous devons encore voir comment il a géré un projet plus important comme Fête à la maison, mais si c’est un succès, on peut sans doute s’attendre à voir son nom attaché à d’autres projets dans un avenir proche.

L’original Les hommes blancs ne peuvent pas sauter a été un énorme succès en 1992, devenant l’un des films les plus rentables de l’année après avoir prélevé 90,7 millions de dollars dans le monde sur son budget de 31 millions de dollars. Le film a été un succès auprès des critiques et du public, a réussi à obtenir une note de 77% sur Rotten Tomatoes avec une opinion générale que le scénario intelligent et les pistes charismatiques ont tiré une nouvelle vision de la comédie sportive, qui avait été très populaire autour du temps.

Comme on peut s’y attendre avec n’importe quel film sportif populaire, un jeu vidéo basé sur le film est sorti peu de temps après pour l’Atari Jaguar, et Nike s’est associé aux créateurs du film pour sortir une collection de chaussures inspirées des personnages principaux de Billy Hoyle. et Sidney Deane. En plus de cela, la bande originale du film a produit le single Les hommes blancs ne peuvent pas sauter et un deuxième album intitulé Les hommes blancs ne savent pas rapper.

Le remake sera le dernier d’une série de films sportifs des années 80 et 90 qui reprennent vie pour un public moderne. Cela a inclus une renaissance Disney + de Les puissants canards, ainsi qu’une nouvelle série basée sur Une ligue à part direction Amazon Prime Video. Qu’il s’agisse Les hommes blancs ne peuvent pas sauter aura réussi à apporter quelque chose de nouveau à la table alors que le film original était une histoire assez simple qui a été suffisamment bien racontée pour être encore regardable aujourd’hui. Cependant, avec plus de débouchés que jamais pour les films, la renaissance d’un film populaire qui a maintenant insondable trois décennies est un moyen sûr de réussir.





