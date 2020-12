«  Règles de Vanderpump  »: Tom Sandoval et Ariana Madix rompent le silence sur un procès «  frivole  » pour un livre de cocktails

Tom Sandoval et Ariana Madix sont deux des stars de Règles de Vanderpump. Les personnalités de la télé-réalité se sont fait un nom en tant que barmans dans l’émission à succès Bravo. Sandoval et Madix se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient pour les restaurants Lisa Vanderpump et ont acquis de l’expérience dans la fabrication de cocktails. Ils ont publié un livre avec des recettes de boissons et sont maintenant poursuivis pour cela.

Pourquoi Tom Sandoval et Ariana Madix sont-ils poursuivis?

Sandoval et Madix sont l’un des couples de pouvoir sur Règles de Vanderpump. Les fans les adorent ensemble car ils fournissent les pensées saines dans le monde chaotique dans lequel la série Bravo prospère. Le couple a publié un livre intitulé «Fancy AF Cocktails: Drink Recipes from a Couple of Professional Drinkers», où ils ont partagé des recettes de boissons.

Alison Baker, auteur de plusieurs livres avec des célébrités, poursuit maintenant le couple. Elle affirme que Madix a accepté de travailler ensemble sur un livre qu’elle conceptualise comme un livre de cocktails. Baker allègue que Madix a accepté de lui payer 45% de l’avance et des redevances.

Cependant, les choses ont changé lorsque Sandoval serait devenu «ouvertement jaloux» du livre sur lequel Baker et Madix travaillaient. Sandoval a alors suggéré, selon Baker, qu’ils travaillent sur un concept distinct et partagent les bénéfices de la publication.

Le livre de cocktails a fini par être co-écrit par Madix, Sandoval et Danny Pellegrino. Baker dit que ce dernier livre enfreint le concept original qu’elle avait de la publication sur laquelle elle travaillait avec le couple.

À la suite de la publication du procès, Madix et Sandoval ont publié une déclaration en réaction à leur poursuite.

«Les allégations présentées sont fausses et frivoles», ont-ils déclaré à E! Nouvelles. «Nous nous défendrons vigoureusement contre ces affirmations sans fondement.»

Est-ce que ‘Vanderpump Rules’ revient?

Sandoval et Madix font face au procès comme leur avenir sur Règles de Vanderpump semblent incertains. Jax Taylor, l’un des membres de la distribution OG, vient d’annoncer qu’il quittait la série.

«Les 8 dernières années Règles de Vanderpump ont été parmi les années les plus difficiles, les plus enrichissantes et les plus enrichissantes de ma vie », a posté Taylor sur Instagram en annonçant sa sortie. «Bien que ce soit difficile à partager, la Bretagne et moi ne reviendrons pas pour une autre saison de Règles de Vanderpump. Nous sommes ravis de prendre ce temps pour nous concentrer sur notre famille grandissante et partager avec vous nos nouveaux efforts.

Les sorties de Taylor et Brittany Cartwright surviennent après une série de licenciements de la série. Stassi Schroeder et Kristen Doute, qui étaient dans la série depuis le début, ont été limogés suite à leurs actions racistes contre Faith Stowers. Schroeder et Doute ont allégué que Stowers était une femme noire que la police recherchait et aurait appelé les autorités à son sujet.

Règles de Vanderpump n’a pas été officiellement annulé et il semble que les choses sont prêtes pour une autre saison bientôt. Andy Cohen a laissé entendre que la série avait encore beaucoup d’autres membres de la distribution qui avaient une histoire à raconter.

«Écoutez, ils ont Lala [Kent], James [Kennedy], Scheana [Shay], À M [Sandoval], À M [Schwartz], Katie [Maloney], Arianna [Madix], les nouvelles personnes. Je veux dire, c’est un casting solide », a déclaré Cohen sur Radio Andy. «Quand ce spectacle va recommencer à tourner, je n’en ai aucune idée, mais je suis excité. Je suis ravi qu’il y ait aussi un changement. »

Règles de Vanderpump La saison 9 devrait être diffusée sur Bravo en 2021.