Redmi 9C vs Redmi 9, comparaison: la grande bataille du bas de gamme

Deux des téléphones les moins chers de Xiaomi, face à face: nous comparons le Redmi 9C avec le Redmi 9.

Si vous cherchez un mobile pas cher, à moins de 150 euros, et que vous ne vous clarifiez pas vous-même, vous quitterez probablement cet article avec des idées beaucoup plus claires. Parce que cette fois, nous allons comparer les Redmi 9C et Redmi 9, deux des mobiles les moins chers disponibles sur le marché aujourd’hui.

Les deux terminaux font partie du catalogue mobile Xiaomi, bien qu’ils soient toujours des terminaux recommandés en 2021. Et si vous aviez des doutes sur lequel des deux choisir, aujourd’hui nous allons vous montrer le différences les plus importantes qui existent entre les deux, et les détails qui font l’un est clairement meilleur que l’autre malgré un prix très similaire.

Design et écran: le même panneau avec une densité différente

Si nous jetons un coup d’œil à l’avant de ces deux appareils, nous verrons que le différences sont, apparemment, minimal.

Dans les deux cas, nous parlons d’appareils avec un Panneau de 6,53 pouces de diagonale basé sur la technologie LCD, bien que seul le Redmi 9 parie sur un Résolution Full HD +. Le 9C, quant à lui, réduit la densité de pixels jusqu’à ce qu’il reste en HD +.

Pour le reste, nous avons un encoche en forme de goutte d’eau dans la partie centrale supérieure, et un arrière en plastique.

Cependant, l’arrière des terminaux est très différent en termes esthétiques. Le Redmi 9C dispose d’un lecteur d’empreintes digitales situé dans la partie centraleet un module caméra carré Il abrite trois capteurs et un flash LED.

En échange, le Redmi 9 mise sur une esthétique pas si classique, avec un module de caméra vertical intégré à l’intérieur d’un anneau, et un lecteur d’empreintes digitales qui s’intègre parfaitement pour passer inaperçu. Dans les deux cas, oui, nous avons un port casque 3,5 mm et USB Type C.

Caméras: quatre contre trois

En parlant d’appareils photo, dans la section photographique, nous trouvons une nette différence entre les deux modèles.

Les deux terminaux ont le même appareil photo principal de 13 mégapixels, et les mêmes capteurs ultra grand angle de 8 mégapixels et appareil photo macro 5 mégapixels. Cependant, dans le cas du Redmi 9, nous avons également un chambre de profondeur supplémentaire ce qui devrait aider à générer un effet de flou plus naturel dans les images en mode portrait.

Sur le devant, le Redmi 9 équipe un appareil photo 8 mégapixels, qui dans le Redmi 9C se trouve être 5 mégapixels.

Comme il est logique, aucun de ces deux mobiles n’est un présage en ce qui concerne la photographie. Cependant, dans la gamme à laquelle ils appartiennent, nous considérons que les deux sont capables de faire un travail décent, et le fait d’avoir un caméra ultra grand angle qui vous permet de capturer des scènes sous un angle différent.

Batterie et performances: deux références dans sa catégorie

Là où il n’y a pas trop de différences, c’est dans la section du tambours. Le Redmi 9 équipe un batterie Capacité de 5020 mAh, seulement 20 mAh de plus que le Redmi 9C.

Les deux ont également Charge rapide de 18 WVous n’avez donc pas à passer trop de temps collé au chargeur lors de la recharge de la batterie.

Par conséquent, les deux appareils sont capables d’offrir un fantastique autonomie même les utilisateurs les plus exigeants.

Processeur et mémoire: le cerveau MediaTek pour les deux membres de la famille

Ne vous attendez pas à voir les processeurs les plus avancés à l’intérieur de ces deux terminaux. Cependant, le Redmi 9 Gagnez cette bataille en équipant un puce plus puissante et efficace que Redmi 9.

Il s’agit de MediaTek Helio G85, une puce à huit cœurs dont les performances sont loin d’être celles de la plateforme MediaTek Helio G25, destiné au bas de gamme.

le réglages disponible, car le Redmi 9C arrive avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, et le Redmi 9 est disponible avec 3 ou 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage interne. Heureusement, dans les deux cas, il est possible étendre la mémoire interne via une carte microSD.

Connectivité: NFC uniquement sur le modèle d’origine

Un autre aspect dont il faut parler est le connectivité. Eh bien, bien qu’aucun des deux terminaux ne soit à jour en termes de connexions – oubliez la 5G si vous choisissez l’un des deux -, il faut mentionner que les deux terminaux avoir une puce NFC multifonction, de sorte qu’il sera possible d’effectuer des paiements mobiles avec l’un ou l’autre des deux modèles. Tu dois juste t’assurer acheter la version mondiale pour éviter les surprises.

Autres caractéristiques

Le reste des caractéristiques et des détails sont similaires: dans les deux cas, le lecteur d’empreintes digitales est capacitif, nous avons un seul haut-parleur et il est possible d’utiliser deux SIM simultanément.

En outre, Android 10 C’est la version qui coule profondément à l’intérieur MIUI 11, et tôt ou tard les deux devraient être mis à jour MIUI 12Bien que le Redmi 9 le fasse probablement avant son frère cadet.

Redmi 9 vs Redmi 9C, quel est le meilleur?

le les différences entre le Redmi 9 et le Redmi 9C sont déjà devenues claires. Maintenant, il est temps de décider lequel des deux mobiles est le meilleur.

Et dans ce cas, il faut dire que considérant que les deux téléphones peuvent être achetés à un prix très similaire, de moins de 150 euros et avec une différence proche de 10 euros entre les deux, j’ai peur que le Redmi 9 sera un meilleur choix pour la plupart des gens en raison de son processeur plus puissant, de sa plus grande capacité de mémoire RAM et du fait d’avoir un écran de résolution plus élevée dans la même taille.

