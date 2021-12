La pénurie de sirop d’érable oblige le Canada à puiser dans ses réserves

Le Coq qui vape Concentré Pancake Sirop D'érable 30ml - Bon Voyage- Genre : 20 - 30 ml

Les concentrés Le Coq qui Vape sont fabriqués en France !Si le fabricant Airomia est aujourd'hui encore l'une des plus grandes références dans l'immense univers de la vape, c'est bien en grande partie grâce à sa gamme d'e-liquides Le Coq qui Vape. Aujourd'hui, il est possible pour les DIYeurs de reproduire les saveurs de ces produits vedettes grâce à des arômes concentrés travaillés à la perfection par les industriels de la marque. Découvrez sans tarder des concentrés qui se déclinent sous différentes saveurs, notamment gourmandes, fruitées ou classiques. Les arômes concentrés Le Coq qui Vape sont disponibles en flacon de 30 ml. Comment fabriquer son e-liquide DIY ?J'ai besoin d'ingrédients : une base PG/VG neutreun ou des arômes/concentrésfacultatif : un ou plusieurs boosters de nicotinefacultatif : un ou des additifs (plus de sucre, plus de fraîcheur, une touche de vanille, un côté bonbon..)J'ai besoin de matériel :un flacon vide pour mon mélangeune seringue ou un flacon gradué pour doser la base et le(s) arôme(s)Je fais mon mélange :Dosez base PG/VG neutre et versez-là dans votre flacon vide.Ajoutez ensuite vos Boosters si vous souhaitez que votre liquide contienne de la nicotine.Dosez votre ou vos arômes et versez le(s) dans votre flacon contenant votre base neutre. Suivez les recommandations de dosage d'arôme présent sur la fiche produit. Pour la majorité des arômes ou concentrés, nous préconisons une dilution entre 10 et 20%.Exemple : Pour créer un e-liquide en 10ml avec un dosage à 10%, il faut mélanger 1ml d'arôme + 9 ml de base neutreFacultatif : ajoutez votre ou vos additifs si vous souhaitez un e-liquide plus frais, plus sucré, plus acidulé..Refermez votre flacon et agitez-le énergiquement pendant 30 à 60 secondes afin d'obtenir un mélange homogène.Laissez reposer votre e-liquide à l'abri de la lumière et à température ambiante pour la maturation des arômes.Utilisez notre calculateur DIY pour simplifier vos dosagesJe patiente le temps de la maturation (steep) :Si vous le souhaitez, vous pouvez vaper votre e-liquide juste après avoir fait votre mélange. Cependant, nous vous recommandons fortement de patienter le temps de la maturation afin que l'arôme se diffuse correctement dans la base et obtenir un e-liquide savoureux. Le temps de maturation varie en fonction des arômes utilisés :arômes fruités et mentholés : de 2 à 5 joursarômes gourmands (gateaux, muffin, crème..) : de 2 à 3 semainesarômes classics : de 2 à 3 semainesConseil : pendant la maturation, retirez le bouchon de votre fiole pour aérez votre e-liquide, refermez et agitez à nouveau.Prêt à vaper :Vous avez patienté suffisament pour que la maturation se fasse correctement ? Félicitations ! Vous vous êtes montré patient comme peu de vapoteurs. Vous pouvez maintenant savourer votre e-liquide. Néanmoins, si vous trouvez que les saveurs sont trop présentes ou inversement, rajoutez de la base ou des arômes : pas assez de saveurs : on ajoute quelques gouttes d'arômetrop de saveurs :...