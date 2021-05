Les films Marvel sont de la merde selon Mickey Rourke, la star d’Iron Man 2

Mickey Rourke a qualifié les films Marvel de «merde» dans un récent post Instagram. Rourke, qui a lui-même joué le rôle du méchant principal, Ivan Vanko, dans les années 2010 L’homme de fer 2, a exprimé son dégoût pour l’univers cinématographique Marvel dans un récent post Instagram. Curieusement, la fouille a été enfouie dans une longue diatribe, dans laquelle, le nominé aux Oscars exprimait son nouvel amour pour Loi et ordre: SVU.

Prendre sur Instagram, Mickey Rourke a révélé qu’il avait découvert SVU pendant le verrouillage. L’acteur dit qu’il a regardé « 1000 d’entre eux » pendant cette période et a fait l’éloge des différents membres de la distribution, dont Mariska Hargitay, Christopher Meloni et BD Wong, entre autres. Mais à la toute fin de la diatribe, qui était pleine d’erreurs grammaticales, Rourke a décidé de glisser dans un coup à Marvel. Voici ce qu’il avait à dire.

« Ce qui est particulièrement agréable, c’est de regarder les produits de ce groupe d’acteurs exceptionnel … Je suppose que si ce n’était pas ce verrouillage, je ne verrais probablement jamais cette émission, mais depuis que je fais tout mon entraînement de levage dans mon salon, ma télévision a été sur le verrouillage complet et j’ai pu découvrir ce spectacle fabuleux. Respect à vous tous, le travail que vous faites tous est un vrai jeu d’acteur, pas comme cette merde que tout sur Marvel s ***. «

En 2010, le MCU en était encore à ses balbutiements et n’était pas le monstre que nous connaissons aujourd’hui. Mickey Rourke, quant à lui, sortait de Le lutteur, ce qui lui vaut une nomination aux Oscars et relance sa carrière. Ainsi, il a été choisi comme le méchant aux côtés de Robert Downey Jr. dans L’homme de fer 2. Cependant, Rourke a critiqué Marvel au fil des ans depuis la sortie du film. En 2014, lors d’une apparition sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers, par exemple, Rourke a déclaré qu’il n’était « pas un fan de Marvel », tout en suggérant également qu’ils ont supprimé une grande partie de sa performance du film.

« Une fois, j’ai fait un film pour Marvel et ils ont tout coupé. »

Il y avait des problèmes dans les coulisses pendant que L’homme de fer 2 se rassemblait. On ne sait pas à quel point la performance de Mickey Rourke a été laissée sur le sol de la salle de coupe. Quoi qu’il en soit, il a clairement indiqué qu’il n’en était pas heureux et, de plus, il n’est pas fan de l’ensemble du fonctionnement du MCU en général. Ivan Vanko est mort assez définitivement, donc ce n’est pas comme s’il y avait une grande chance de le ramener dans un autre film de toute façon.

Le coup de Mickey Rourke ne nuira probablement pas à la ligne du bas. Le MCU a rapporté plus de 20 milliards de dollars à la date du box-office mondial, ce qui en fait facilement l’une des franchises les plus réussies de l’histoire. La phase 4 a un certain nombre d’entrées en cours, telles que Veuve noire et Éternels, qui devraient ajouter plusieurs millions à ce total croissant. De plus, des émissions comme WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier se sont révélées incroyablement populaires sur Disney + jusqu’à présent. Le fait est que Marvel ne va nulle part, qu’il le veuille ou non. Vous pouvez consulter l’article dans son intégralité sur Instagram de Mickey Rourke.

